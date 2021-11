La formule de l’amour de Twice : O+T=

À DEUX REPRISES célèbrent un début n ° 3 sur le palmarès Billboard 200 Album pour leur troisième album studio Formule d’amour : O+T=<3.

Marquant le deuxième premier top 10 de TWICE cette année, l’album a été mené par son premier single « SCIENTIST », qui a récemment dépassé le classement des chansons tendance en temps réel de Billboard et a été joué sur MTV Fresh Out Live. Le clip du morceau a recueilli plus de 50 millions de vues à ce jour.

Le classement élevé de Formula of Love : O+T=<3, fait suite à la tournée des arènes récemment annoncée et très attendue du groupe, 4ème Tour du Monde Ⅲ, marquant la première visite du groupe aux États-Unis depuis la tournée TWICELIGHTS de 2019. Le trek multi-villes devrait débuter avec trois spectacles à Séoul le 24 décembre, suivis de cinq spectacles aux États-Unis au début de 2022.

2021 a été une année mémorable pour TWICE. En octobre, ils ont sorti leur premier single complet en anglais, « The Feels », qui a marqué la première entrée en carrière des puissances K-Pop sur le Billboard Hot 100 et a valu au groupe plusieurs classements dans le top 10 dans divers classements. Ils ont également interprété le single dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon et GMA3. Plus tôt cette année, ils ont joué sur TIME 100 Talks, The Kelly Clarkson Show et The Ellen DeGeneres Show, et en juin, ils ont sorti leur 10e mini-album, Taste of Love. L’album a fait ses débuts au n ° 6 du classement Billboard 200 et le clip de la chanson principale de l’album, « Sans alcool », a été nominé pour un MTV Video Music Award pour la « Meilleure K-Pop ».

Au cours des six dernières années, TWICE est devenu un phénomène de renommée mondiale, prenant rapidement d’assaut les États-Unis et au-delà, y compris le moment où ils ont honoré la couverture du magazine Allure en mai 2020. Leurs albums en tête des charts de 2020, MORE & MORE et Eyes wide open, ont été inclus dans TIME, Billboard, Teen Vogue, PAPER et BuzzFeed’s Roundup des meilleurs albums de l’année.

MORE & MORE a également marqué la première fois que TWICE a été inclus dans les listes des artistes 100 et 200 du Billboard, devenant ainsi le cinquième groupe musical entièrement féminin de leur pays à se classer dans le classement 200. En outre, Eyes Wide Open a atteint les cinq premières places du classement des ventes d’albums iTunes US tous genres, a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès mondial des albums de Billboard et s’est classé au n ° 72 du palmarès Billboard 200.

