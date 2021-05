La formule de Sebi pour surveiller les maisons de fonds doit être modifiée

Ajay Tyagi a été un excellent président du SEBI; il a été strict avec les fonds et les a amenés à réserver en cas de besoin. Sa dernière règle liant la rémunération à la performance est bonne, il a juste besoin de la peaufiner un peu.

Un coup d’œil sur les rendements des programmes d’actions de fonds communs de placement (MF) au fil des ans montre clairement qu’il aurait été logique pour les investisseurs de simplement placer leur argent dans des fonds indiciels ou, dans certains cas, même sur un compte bancaire. À peine une poignée de gestionnaires de fonds ont battu les indices, la majorité produisant des rendements inférieurs aux normes. Et pour cette grande sous-performance, année après année, ils se vantent des écrans de télévision et gagnent de gros salaires. Lorsque leurs paris tournent mal – investissements de dette dans Essel Group, IL&FS et autres – ils implorent le régulateur de leur permettre de contourner les règles.

L’épisode de Franklin Templeton (FT) nous a révélé à quel point les gestionnaires de fonds investissent avec soin et à quel point ils examinent de près les sociétés dans lesquelles ils achètent. Apparemment, certains employés de FT ont encaissé leurs avoirs personnels dans six des projets juste avant leur fermeture.

Il est évident que l’industrie MF a besoin d’un certain nettoyage; les gestionnaires de fonds, comme d’autres dirigeants clés des AMC, auraient dû être tenus responsables depuis longtemps. Maintenant, SEBI a décidé qu’ils devaient avoir une peau dans le jeu. Le régulateur estime à juste titre que la rémunération d’un gestionnaire de fonds devrait être en quelque sorte liée à la performance du régime qu’il gère.

Cependant, la méthode suggérée pourrait être quelque peu difficile à mettre en œuvre et à surveiller. SEBI a décidé qu’au moins 20% de leur rémunération – hors taxes et contributions obligatoires PF – devraient être gagnés sous la forme d’unités gérées par eux. Ces unités seraient enfermées pendant trois ans. Sur les 20%, les gestionnaires de fonds peuvent investir jusqu’à 50% dans leurs propres systèmes et le reste dans un système avec un profil de risque similaire ou plus élevé. Pour les membres de la direction générale (PDG ou CIO), l’investissement doit être effectué dans des régimes gérés par l’AMC et proportionnellement aux actifs sous gestion.

Certes, cela ne sera ni facile à mettre en œuvre ni à contrôler; même les contrôles aléatoires basés sur les auto-déclarations des gestionnaires de fonds pourraient être onéreux. Il existe des centaines de projets – même au sein d’une caisse, le nombre n’est pas petit. Il n’y a pas trop de sauts de travail, mais suffisamment pour rendre la paperasse onéreuse pour le régulateur. Peut-être que le gestionnaire de fonds devrait acheter des parts d’un ou deux plans seulement – qu’il gère – sinon, cela pourrait devenir inutilement compliqué.

Il devrait y avoir une meilleure façon de nommer et de faire honte aux gestionnaires de fonds qui ne sont pas performants mais qui rapportent des salaires élevés; chaque bulletin ou fiche d’information qu’une maison de fonds publie doit détailler les performances de ses gestionnaires. Les données doivent être présentées de manière transparente; les fonds essaieraient de découper les données sur les rendements d’une manière qui ne les montre pas sous un éclairage médiocre.

L’AMFI devrait prendre les devants en mettant en évidence les mauvaises performances et pourrait, de temps à autre, publier des rapports sur les projets les moins performants. C’est principalement parce que de nombreux épargnants ont simplement le temps de regarder de près les performances et de les évaluer correctement, que les maisons de fonds se sont échappées même après avoir si mal fait.

