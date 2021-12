La formule du gouvernement pour tenir sa promesse de lumière

12/05/2021 à 09:40 CET

David Page

C’était au début du mois de septembre, après un été au cours duquel tous les médias avaient fait un suivi quotidien exhaustif de la forte hausse des prix de l’électricité, et le Président du Gouvernement, Pedro Sanchez, a lancé dans une interview à El País une promesse : les mesures nécessaires seraient prises pour que « tous les citoyens ayant une consommation moyenne fin 2021 paient un montant similaire et similaire à celui qu’ils ont payé en 2018, logiquement avec l’IPC actualisé & rdquor ;.

« C’est ça l’objectif et l’engagement », a condamné le président, en se glissant sur le terrain politique instable qui consiste à faire des promesses quantifiables et avec des délais précis pour le respect. Au départ, l’engagement ne semblait pas trop ambitieux : 2018 a été l’année où la facture d’électricité annuelle la plus chère de l’histoire a été enregistrée. C’était aussi l’année où Sánchez arriva à Moncloa après la motion de censure, et c’était son atout politique : laisser le récépissé celui-ci au moins tel qu’il avait été trouvé lors de son arrivée au pouvoir.

Mais depuis qu’il a fait sa promesse, les prix sur le marché de l’électricité ont encore augmenté et ont atteint des sommets historiques, et les doutes plus que fondés quant à la possibilité d’un tel engagement se sont répandus dans le secteur de l’électricité et parmi les consommateurs. Malgré cela, Sánchez et la vice-présidente de la branche, Teresa Ribera, ont confirmé depuis tous ces mois sans fissures que l’objectif sera atteint. Et du gouvernement, il va de soi que le président pourra l’endosser dans ses discours d’ici la fin de l’année.

Calcul de la moyenne

L’exécutif considérera sa promesse comme tenue, en se fondant sur ce que la moyenne de tous les ménages espagnols paiera sur sa facture tout au long de l’année. Tous les ménages. Et c’est que cette moyenne inclura enfin à la fois les clients à tarif réglementé (le Prix Volontaire pour le Petit Consommateur, PVPC) et les consommateurs du marché libre, comme l’a confirmé la secrétaire d’État à l’Énergie, Sara Aagesen, dans une plateforme publiée dans EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica.

Jusque-là, le Gouvernement n’avait pas clarifié ce point, et le secteur de l’électricité et les organisations de consommateurs supposaient que seule l’évolution de la PVPC serait prise comme référence. C’est la raison pour laquelle pendant des semaines, il a été considéré comme impossible que la promesse de Sánchez soit tenue : une partie du prix du tarif réglementé dépend directement de l’évolution du marché de gros de l’électricité, qui est celui qui bat des records depuis l’été, et c’est pourquoi l’année se terminera bien plus haut qu’en 2018, malgré les mesures adoptées par le Gouvernement.

Les plus de 10 millions de familles aux tarifs réglementés -qui paieront plus qu’en 2018- et les 16 millions de clients aux tarifs du marché libre -qui paieront dans la plupart des cas moins. Traditionnellement, les clients PVPC bénéficient de meilleurs prix que ceux du marché libre, dont les tarifs sont librement fixés par les compagnies d’électricité et qui ont tendance à avoir des prix fixes mais plus élevés, car ils incluent des marges plus élevées pour les entreprises (en plus des services complémentaires). Cette année, en revanche, les tarifs gratuits seront moins chers car ils ne reflètent pas pour l’instant la spirale de hausse du marché de gros de l’électricité.

« La moyenne de tous les ménages paiera la même chose qu’en 2018, ce qui ne veut pas dire que chacun de nous paiera individuellement exactement la même chose, a souligné cette semaine le vice-président et ministre de la Transition écologique, Thérèse Ribera. « Il y aura beaucoup de familles qui paieront moins, il y aura des familles qui paieront autant, et il y aura des familles qui paieront peut-être un peu plus & rdquor ;.

Un plan d’urgence pour tout le monde

Le gouvernement a approuvé un plan de choc en deux tranches – en juin et septembre – pour amortir l’impact des hausses du marché de l’électricité sur la facture d’électricité des ménages couverts par le PVPC. Les mesures profitent cependant à tous les consommateurs nationaux : ceux qui subissent des augmentations sur le marché de gros (familles avec PVPC) et ceux qui ne sont pas répercutés sur ces augmentations (ceux sur le marché libre), par le biais de réductions temporaires des taxes appliquées sur la recette et avec une réduction de 96% des charges réglementées incluses dans la facture.

« C’est ainsi que le gouvernement peut fonctionner. Le gouvernement ne peut pas contrôler le taux de chaque famille ni la consommation de chaque famille & rdquor;, a souligné Teresa Ribera. « Concernant les variables dans lesquelles le Gouvernement a quelque chose à contribuer, nous avons adopté les mesures, le choix de chacun sur le tarif et l’électricité consommée n’est pas quelque chose sur lequel nous pouvons intervenir & rdquor;.

Certains paieront plus qu’en 2018 et d’autres paieront moins, mais l’exécutif suppose que la moyenne sera inférieure à la facture d’il y a trois ans. Une prédiction que le ministère de la Transition écologique maintient « selon les meilleures estimations possibles & rdquor ;. Le prix de la PVPC peut être facilement calibré en fonction de l’évolution du marché de gros de l’électricité et du marché à terme. Mais il n’y a pas d’historique du prix des centaines de tarifs que les compagnies d’électricité proposent sur le marché libre, cela n’est publiquement reflété que dans les statistiques semestrielles d’Eurostat, le service statistique de la Commission européenne.

Pas de confirmation avant avril

Les principaux distributeurs d’électricité espagnols ne sont pas obligés de transmettre au ministère les informations sur les prix définitifs applicables à tous leurs clients avant la fin février. C’est alors que le gouvernement saura avec certitude s’il a réussi à tenir son engagement. Ces données ne seront cependant pas rendues publiques avant qu’Eurostat ne publie ses statistiques sur les prix de l’électricité pour tous les pays de l’Union européenne pour le second semestre, qui incluent à la fois les tarifs réglementés et les tarifs du marché libre. La Commission européenne n’a prévu cette publication qu’en avril prochain.

L’Institut National de la Statistique (INE) prépare une révolution dans sa manière de mesurer l’évolution des prix de l’électricité et son impact sur la consommation des ménages, pour inclure précisément tous les types de tarifs. L’agence appliquera en janvier 2022 une modification de la base de calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui inclura entre autres modifications l’arrêt de mesurer uniquement l’évolution du tarif réglementé de l’électricité et inclura également les tarifs du marché libre, qui depuis des années ont concentré la majorité du marché et qui jusqu’à présent n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’inflation. De l’organisme il est souligné que le renouvellement de la base de calcul de l’IPC est effectué tous les cinq ans et qu’il est maintenant temps de changer car l’actuelle est en vigueur depuis 2016.

Il y a dix ans, plus de 90 % de tous les clients d’électricité bénéficiaient du tarif réglementé, c’est pourquoi c’était la seule mesure réalisée par l’INE pour calculer l’évolution de l’inflation. Mais ces dernières années, la fuite des clients de la PVPC a explosé et le transfert vers les tarifs du marché libre – bien qu’ils soient plus chers – a été massif et ils représentent déjà près de 61% du marché des petits consommateurs. Actuellement, les tarifs gratuits concentrent 10,5 millions de clients, contre 16,2 millions de petits consommateurs sur le marché libre (plus 1,8 million de gros consommateurs sans droit au PVPC).