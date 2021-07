La Formule E annonce son calendrier pour 2022

in

09/07/2021 à 13:24 CEST

La série des monoplaces électriques, Formule E, a annoncé son programme pour la prochaine saison 2022, après avoir été approuvé par le Conseil Mondial de la FIA. La huitième campagne sera également la dernière avec les voitures électriques Gen2 actuelles et comptera 16 courses, dont quatre en double.. Le Cap (Afrique du Sud) et Vancouver (Canada) seront les nouvelles villes que visitera le championnat, qui reviendra également à Séoul, à condition que la pandémie le permette. Le lieu de l’E-Prix qui se tiendra en Chine et un autre événement qui n’a toujours pas de lieu reste à déterminer.

Comme le veut la tradition, la saison commencera en Arabie Saoudite, toujours dans l’enclave historique de Diriyah, et encore avec une double date les jours 28 et 29 janvier. Les cinq premiers tests seront tous hors d’Europe, pour atterrir plus tard à Rome, Monte Carlo Oui Berlin.

Calendrier de la saison 8 de Formule E (2022)

1 et 2. E-Prix de Diriyah (Arabie saoudite) – 28 et 29 janvier

3. E-Prix de Mexico (Mexique) – 12 février

4. E-Prix du Cap (Afrique du Sud) – 26 février

5. E-Prix de Chine (ville à déterminer) – 19 mars

6. E-Prix de Rome (Italie) – 9 avril

7. E-Prix de Monte-Carlo (Monaco) – 30 avril

8. E-Prix de Berlin (Allemagne) – 14 mai

9. Indéterminé – 4 juin

dix. E-Prix de Vancouver (Canada) – 2 juillet

11 et 12. E-Prix de New York (États-Unis) – 16 et 17 juillet

13 et 14. E-Prix de Londres (Angleterre) – 30 et 31 juillet

15 et 16. E-Prix de Séoul (Corée du Sud) – 13 et 14 août