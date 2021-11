La Formule E annonce une toute nouvelle voiture « Gen3 » ; la voiture de course la plus durable et la plus efficace à ce jour

La Formule E est sur le point de faire passer son sport au niveau supérieur avec l’introduction de la voiture de course « Gen3 ».

Le seul championnat du monde de sport automobile entièrement électrique, qui entame sa huitième saison, présentera la nouvelle voiture lors des pré-tests dans un an, prête pour la neuvième saison.

La prochaine génération de voitures de Formule E arrive

La nouvelle voiture est la voiture de course la plus légère, la plus puissante et la plus efficace jamais construite et est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 200 mph. C’est 35% plus rapide que les voitures Gen2 actuelles.

La prochaine saison du Championnat du monde ABB FIA de Formule E débutera en janvier 2022 en Arabie saoudite. Les équipes prendront livraison de la Gen3 au printemps prochain avec une révélation complète de la voiture prévue en même temps. La voiture fera ses débuts dans un an lors des tests de pré-saison pour la saison 9, lorsque les équipes pourront montrer toutes ses capacités de course de rue dans le centre-ville.

Une série d’innovations technologiques, de conception et de production de pointe a aidé la Formule E à construire la voiture la plus efficace au monde. Ils disent que 40 pour cent de l’énergie utilisée au cours d’une course sera produite par le freinage régénératif au cours d’une seule course.

Comme son nom l’indique, il s’agit de la troisième voiture en sept ans d’histoire de la Formule E. Chaque équipe a la même voiture avec laquelle travailler, mais elle est libre de modifier des pièces et des conceptions de carrosserie spécifiques.

Les voitures de Formule E iront plus longtemps et plus vite

Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré : « La nouvelle monoplace Gen3 Formula E est une voiture créée à l’intersection de la haute performance, de l’efficacité et de la durabilité.

« Le travail accompli par les équipes de la FIA avec la Formule E, depuis le lancement de la discipline il y a huit saisons, cherche inlassablement à stimuler l’innovation et à favoriser le développement de la mobilité durable. Je ne doute pas que cette nouvelle monoplace élèvera la Formule E au niveau supérieur. »

La façon dont vous mesurez la puissance et la capacité d’une voiture électrique se situe en kilowatts. Le modèle Gen3 de la Formule E est le plus puissant à ce jour.

C’est la première voiture de formule avec des groupes motopropulseurs avant et arrière : un nouveau groupe motopropulseur avant ajoute 250 kW aux 350 kW à l’arrière, faisant plus que doubler la capacité de régénération de la Gen2 actuelle pour un total de 600 kW.

L’avant de la nouvelle Gen3

Il dispose également d’un moteur électrique délivrant jusqu’à 350 kW de puissance (soit 470 BHP) – ce qui est la principale raison de la nouvelle vitesse de pointe – avec un rapport puissance/poids deux fois plus efficace qu’un moteur à combustion interne équivalent de 470 BHP ( LA GLACE).

Le Gen3 sera également à zéro carbone net, maintenant le statut du championnat en tant que premier sport à être certifié net zéro carbone depuis sa création.

Les moteurs électriques alimentent la nouvelle Gen3. Ils sont nettement plus efficaces que les autres moteurs de course car ils peuvent convertir plus de 50 % d’énergie électrique en plus en énergie mécanique que les moteurs à combustion interne à haut rendement.

Jamie Reigle, PDG de la Formule E

Le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, a déclaré que ce développement signalait l’arrivée de la « voiture de course haute performance la plus durable ».

« En concevant la voiture Gen3, nous avons entrepris de démontrer que hautes performances, efficacité et durabilité peuvent coexister sans compromis », a déclaré Reigle. « En collaboration avec la FIA, nous avons construit la voiture de course haute performance la plus efficace et la plus durable au monde.

« La Gen3 est notre voiture de course la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace à ce jour. C’est une créature conçue pour son habitat : courir dans les rues de la ville dans des combats roue contre roue. Nous sommes impatients de le voir inspirer et enthousiasmer la prochaine génération de fans de sport automobile dans les villes du monde entier à partir de la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA. »

Formule E

La Formule E entame sa huitième saison

Le championnat du monde de Formule E ABB FIA est un foyer d’innovations dans les véhicules électriques (VE) qui se transforment en véhicules électriques en vente au public – Jaguar prévoit d’être entièrement électrique d’ici 2025.

Les véhicules électriques sur la route aujourd’hui vont plus loin à chaque charge grâce à des augmentations de l’efficacité énergétique, des améliorations de l’autonomie de la batterie et des progrès dans le développement du groupe motopropulseur qui ont tous été réalisés par les constructeurs participant au championnat.