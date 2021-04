La Formule E crée sa propre version de l’Accord Concorde

La Formule E créera sa propre version de l’Accord Concorde F1 pour apporter une plus grande structure à la série et augmenter les chiffres de visionnage.



La série a déjà annoncé un nouveau plafond budgétaire et des règlements techniques qui viendront avec les nouvelles voitures de Formule E Gen3, mais il reste un manque de clarté sur d’autres domaines de la série.

Il existe actuellement très peu de restrictions sur ce qui peut être filmé, tandis que l’utilisation des images en piste est négociée au cas par cas.

Des précisions supplémentaires sur les droits de diffusion en direct et sur le contenu que les équipes peuvent produire elles-mêmes sont également nécessaires.

Et la Formule E est prête à fournir le cadre à l’avenir pour clarifier les «limites des droits qui séparent les promoteurs et les équipes».

«Nous travaillons sur ce cadre commercial», a déclaré Jamie Reigle, directeur général de la Formule E, à Motorsport.com.

«En termes simples, cela concerne les limites des droits qui séparent le promoteur et les équipes. C’était probablement une zone de surprise lorsque je suis entré dans ce domaine l’année dernière. En Premier League, c’est très clair.

«La plupart des ligues professionnelles mondiales ont des règles d’engagement très claires entre les différents participants. C’est ce sur quoi nous essayons de travailler.

«Le promoteur et les objectifs des équipes sont alignés dans la conduite du produit médiatique car nous bénéficions tous d’une audience croissante et d’une plus grande visibilité pour nos sponsors.

“Honnêtement, je me sens vraiment bien sur ce que nous devons faire sur ce front.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

En mettant en place ce cadre de régulation, la Formule E souhaite accroître son audience télévisuelle et définir la couverture de la série sur différents réseaux, en la comparant à ce que la Formule 1 a mis en place et à la plupart des «sports de haut niveau».

“[It’s] une stratégie de distribution média et une stratégie de plateforme média cohérente avec ce à quoi on peut s’attendre dans les sports de haut niveau, que ce soit le football, la Formule 1 ou le basket aux États-Unis.

«Nous n’en sommes toujours pas à un stade où nous monétisons ou commercialisons nos droits médiatiques de cette manière.

«Il est facile de dire d’élargir le public, mais comment poser ces fondations? Vous devez être en partenariat avec les meilleurs diffuseurs de chaque marché.

«Il y a des fondements contractuels qui mènent à cela. Que s’engagent vos partenaires à faire pour promouvoir votre sport et développer votre sport? Dans quelle mesure s’engagent-ils à montrer le produit aussi souvent que possible?

«L’exposition médiatique est un élément important, c’est pourquoi nous avons investi tant d’efforts dans ce domaine.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!