La Formule E dévoile son calendrier et son nouveau format de qualification pour 2022 · .

La Formule E a révélé son intention d’organiser 16 courses l’année prochaine, bien que deux de ses événements restent à confirmer.

De nouvelles épreuves en Indonésie, au Canada et en Corée du Sud figurent au programme de la huitième édition de la série tout électrique, devenue cette année un championnat du monde.

Le championnat débutera par une paire de courses sur son parcours de Diriyah en Arabie saoudite et se terminera par un trio de doubles épreuves aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Les huit autres épreuves seront toutes des épreuves à course unique.

La Formule E n’a pas encore confirmé le lieu de la troisième course de la saison. Il a l’intention d’organiser sa quatrième course en Chine, mais n’a pas précisé où. Le Grand Prix de Chine à Shanghai est absent du calendrier de Formule 1 2022, qui a également été publié aujourd’hui, en raison de la pandémie de Covid-19.

La série a également confirmé une refonte de son format de qualification critiqué. Dans le système précédent, les pilotes prenaient la piste en sous-groupes classés par ordre du championnat, les leaders aux points étant les premiers à courir et rencontrant donc des niveaux d’adhérence inférieurs. Cela a suscité des plaintes selon lesquelles les dirigeants de la série étaient désavantagés.

À partir de 2022, la Formule E décidera de sa grille en divisant le plateau en deux groupes en fonction de leurs positions au championnat (sauf au premier tour). Les quatre premiers de chacun participeront ensuite à une série de KO, décrits comme des « duels », pour départager les huit premières places de la grille.

Dans un autre changement important de ses règles sportives pour l’année prochaine, la Formule E ne réduira plus l’énergie disponible pour les pilotes à utiliser pendant les périodes de Safety Car ou de circuit jaune complet, comme c’était le cas auparavant. Au lieu de cela, la durée de la course sera augmentée, à moins que l’interruption ne se produise pendant les cinq dernières minutes.

Calendrier Formule E 2022

CourseDatePaysCircuit128/01/2022Arabie SaouditeDiriyah229/01/2022Arabie SaouditeDiriyah312/02/2022MexiqueAutodromo Hermanos Rodriguez405/03/2022TBCTBC519/03/2022ChineTBC609/04/2022ItalieRoma730/04/2022MonacoMonaco814/05/2022AllemagneBerlinÉtats-Unis90411/06/2022ChineTBC609/04/2022ItalieRoma730/04/2022MonacoMonaco814/05/2022AllemagneBerlinEtats-Unis90411/06/2022CanadaNew York217217c /07/2022États-UnisNew York1330/07/2022Grande-BretagneLondres1431/07/2022Grande-BretagneLondres1513/08/2022Corée du SudSéoul1614/08/2022Corée du SudSéoul

