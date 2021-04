La Formule E doit «apprendre de ses erreurs», déclare Da Costa après la fin bizarre de la course de Valence · .

Antonio Felix da Costa a appelé la Formule E à tirer les leçons de ses erreurs après que la conclusion de la course d’aujourd’hui ait été gâchée par plusieurs voitures fonctionnant trop peu d’énergie.

Seuls 10 pilotes ont été initialement classés à l’issue de la première des deux courses de ce week-end sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Plusieurs périodes de voiture de sécurité ont signifié que l’allocation d’énergie maximale a été réduite à plusieurs reprises pendant la course.

Après le redémarrage final, qui a eu lieu avec seulement deux tours à faire, de nombreux pilotes se sont retrouvés avec trop peu d’énergie utilisable pour terminer la course. Da Costa, qui menait la course à l’époque, faisait partie de ceux qui couraient trop bas. Il a officiellement terminé septième, à plus d’une minute du vainqueur Nyck de Vries.

La fin farfelue de la course, qui a eu lieu lors de l’une des rares visites de la Formule E sur un circuit de course permanent, a gaspillé une opportunité de gagner de nouveaux fans dans la série, a déclaré Da Costa.

Rapport: De Vries gagne alors que la pénurie d’énergie met fin à la course de Valence“De toute évidence, pour moi, le problème numéro un est que j’ai perdu la victoire dans le dernier tour”, a-t-il déclaré à .. «Mais en tant que fan de sport automobile, en tant que fan de Formule E et ayant été ici depuis le début et pendant sept ans à essayer de convaincre les gens que nous sommes la vraie affaire et que nous sommes une série professionnelle et sérieuse, aujourd’hui je pense que nous des gens non convaincus nous ont regardés parce que nous courons sur une piste permanente et ce n’est pas la fin que nous aurions dû leur donner.

Alors que les voitures de Formule E sont capables de transporter suffisamment d’énergie pour atteindre l’arrivée, les règles stipulent que la quantité d’énergie que les conducteurs peuvent utiliser doit être réduite si la voiture de sécurité est déployée.

Le champion en titre de Formule E a exhorté la FIA et les autres acteurs impliqués dans la gestion du championnat à envisager des changements pour s’assurer que le résultat d’aujourd’hui ne se répète pas.

“Je ne veux pas commencer à participer à la FIA ou quoi que ce soit, mais ils ont le pouvoir de le faire différemment”, a déclaré Da Costa. «Je suis donc sûr qu’ils ne sont pas satisfaits de ce qui s’est passé, que personne n’est heureux.

«Nous ne devrions pas être ici en train de se blâmer. Pour moi, nous apprenons des erreurs et tout le paddock fera mieux.

Le directeur de l’équipe DS Techeetah, Mark Preston, a déclaré qu’ils ne se rendaient pas compte qu’ils n’auraient pas assez d’énergie pour terminer jusqu’à ce que le directeur de course, Scott Elkins, leur dise à quel point leur allocation serait réduite après la dernière période de Safety Car.

«En gros, nous calculions l’énergie qu’il nous fallait pour arriver à la fin de la course plus un tour», a-t-il expliqué. «Beaucoup dépendait de l’énergie que Scott, qui est le réalisateur, nous a retirée. Il a un nombre qu’il est autorisé à faire, par minute de course de voiture de sécurité, et le risque était que, fondamentalement, lorsque la voiture de sécurité est arrivée, nous pourrions nous retrouver avec fondamentalement pas assez d’énergie pour faire le dernier tour, en fonction de ce calcul.

«Mais lorsque la Safety Car est arrivée et qu’ils nous ont donné le numéro, nous avons soudainement dit” nous n’en avons pas assez pour faire le dernier tour “. Ensuite, nous disions à Antonio «économisez de l’énergie, économisez de l’énergie». De toute évidence, Nyck avait un peu plus d’énergie, donc il a pu faire le dernier tour plus vite que nous.

Le coéquipier de Da Costa, Jean-Eric Vergne, a également atteint l’arrivée, bien qu’à quatre minutes de retard en 12e position après avoir réalisé un dernier tour extrêmement lent pour économiser de l’énergie. Le classement final de la course n’a pas encore été publié.

“Vous avez probablement vu que Jev est allé très, très lentement dans le dernier tour et qu’il a franchi la ligne avec suffisamment d’énergie”, a déclaré Preston. «Mais nous allons devoir attendre jusqu’à ce que tous les calculs de qui avait de l’énergie à travers la ligne et qui n’a pas tout réglé.

«C’est un peu déroutant et je pense que nous devons trouver une meilleure façon d’expliquer exactement comment cette règle nous a affectés au début. Mais comme vous l’avez vu, cela a affecté pas mal de gens sur le réseau.

«Comme me l’expliquaient mes ingénieurs, la marge d’erreur s’aggrave à la fin de la course. Donc, au début, si vous avez une voiture de sécurité, vous avez beaucoup de temps pour faire des changements en cours de route. Mais comme cela se passe juste avant le dernier tour, tous les calculs commencent à sortir par la fenêtre.

