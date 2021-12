La Formule E Gen3 dévoilée avant la huitième saison

La série de Formule E tout électrique a donné un premier aperçu lundi de ce qui, selon elle, serait la voiture de course la plus efficace au monde.

La voiture de troisième génération (Gen3), qui sera lancée à partir de la saison neuf en 2023, a été présentée aux constructeurs, équipes, pilotes et sponsors lors d’un événement à Valence.

Les équipes testent en Espagne avant la saison huit qui commence en janvier.

« La Gen3 est notre voiture de course la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace à ce jour », a déclaré le directeur général de la Formule E, Jamie Reigle, dans un communiqué.

« En collaboration avec la FIA (gouvernante), nous avons construit la voiture de course haute performance la plus efficace et la plus durable au monde. »

La Formule E a déclaré qu’au moins 40% de l’énergie utilisée pendant une course serait produite par le freinage par récupération. La voiture Gen3 aura des groupes motopropulseurs avant et arrière, doublant la capacité de régénération actuelle.

Un moteur électrique fournira jusqu’à 350 kW de puissance (470 BHP) et donnera à la voiture, qui est plus légère et plus petite que l’actuelle course sur circuits urbains, une vitesse de pointe de 320 km/h.

La voiture sera également à zéro carbone et fonctionnera sans freins hydrauliques arrière.

La Formule E a déclaré qu’elle prévoyait de recycler les pièces en fibre de carbone cassées tandis que les pneus contiendraient 26% de matériaux durables. (Reportage d’Alan Baldwin)

Informations sur la Formule E Gen3

La Formule E et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ont partagé ce soir un premier aperçu de la voiture de course entièrement électrique de troisième génération qui participera à la saison 9 du Championnat du monde de Formule E ABB FIA. La Gen3 est décrite par le président de la FIA, Jean Todt, comme : « une machine créée à l’intersection de la haute performance, de l’efficacité et de la durabilité ».

La Gen3 a été présentée à un groupe exclusif de constructeurs, d’équipes, de pilotes et de partenaires de Formule E à Valence, en Espagne, où les tests de pré-saison sont en cours pour la saison 8 du championnat du monde de Formule E ABB FIA, qui débutera en janvier.

Alors que les constructeurs de Formule E devraient prendre livraison des voitures Gen3 au printemps 2022 après d’autres tests de développement intensifs sur et hors piste, le briefing de Valence a révélé une série d’innovations en matière de conception, de performances et de durabilité dans la voiture Gen3 :

La voiture de course la plus efficace au monde – au moins 40 % de l’énergie utilisée au cours d’une course sera produite par le freinage régénératif pendant la course La première voiture de formule avec des groupes motopropulseurs avant et arrière : un nouveau groupe motopropulseur avant ajoute 250 kW aux 350 kW à l’arrière , faisant plus que doubler la capacité de régénération de la Gen2 actuelle à un total de 600 kW. La première voiture de formule qui ne comportera pas de freins hydrauliques arrière en raison de l’ajout du groupe motopropulseur avant et de sa capacité de régénération. Un moteur électrique délivrant jusqu’à 350 kW de puissance (470 BHP), capable d’une vitesse maximale de 200 mph (320 km/h), avec un rapport puissance/poids deux fois plus efficace qu’un moteur à combustion interne (ICE) équivalent de 470 BHP Plus léger et plus petit que le Gen2 pour permettre des courses de roue à roue plus rapides et plus agiles

La référence en matière de durabilité dans les voitures de course hautes performances

Le championnat du monde de Formule E ABB FIA crée un environnement où hautes performances et durabilité coexistent avec force. Les principaux experts en durabilité de la FIA et de la Formule E ont travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs tout au long du processus de développement pour garantir que la Gen3 constitue la référence en matière de durabilité dans les voitures de course hautes performances.

La Gen3 est la première voiture de formule alignée sur la réflexion sur le cycle de vie avec une voie claire vers une seconde vie et une fin de vie pour tous les pneus, pièces cassées et cellules de batterie. De plus : Le Gen3 sera à zéro carbone net, maintenant le statut du championnat en tant que premier sport à être certifié comme carbone net zéro depuis sa création. Toutes les pièces cassées en fibre de carbone seront recyclées par un procédé innovant de l’industrie aéronautique et aérospatiale en de nouvelles fibres réutilisables pour d’autres applications

Un processus pionnier fournira 26 % de matériaux durables dans la composition des pneus

Le Gen3 est alimenté par des moteurs électriques qui sont nettement plus efficaces que les ICE car ils peuvent convertir plus de 90 % de l’énergie électrique en énergie mécanique (mouvement) par rapport à env. 40 % dans les ICE à haut rendement

Tous les fournisseurs sont tenus à des KPI de durabilité stricts, notamment en obtenant la certification d’accréditation environnementale FIA ​​3* d’ici la saison 9

Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré : « La nouvelle monoplace Gen3 Formula E est une voiture créée à l’intersection de la haute performance, de l’efficacité et de la durabilité. Le travail accompli par les équipes de la FIA avec la Formule E, depuis le lancement de la discipline il y a huit saisons, cherche inlassablement à stimuler l’innovation et à favoriser le développement de la mobilité durable. Je ne doute pas que cette nouvelle monoplace élèvera la Formule E au niveau supérieur. »

Jamie Reigle, PDG de la Formule E, a déclaré : « En concevant la voiture Gen3, nous nous sommes attachés à démontrer que hautes performances, efficacité et durabilité peuvent coexister sans compromis. En collaboration avec la FIA, nous avons construit la voiture de course haute performance la plus efficace et la plus durable au monde.

« La Gen3 est notre voiture de course la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace à ce jour. C’est une créature conçue pour son habitat : courir dans les rues de la ville dans des combats roue contre roue. Nous sommes impatients de le voir inspirer et enthousiasmer la prochaine génération de fans de sport automobile dans les villes du monde entier à partir de la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA. »

