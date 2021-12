La Formule E possède la voiture la plus efficace au monde pour la saison 2022-2023

02/02/2021 à 20:38 CET

La La Formule E a annoncé ce qui prétend être la voiture de course la plus efficace de la planète.

Les équipes utiliseront la voiture électrique de troisième génération (Gen3) au cours de la saison 2022-2023 et pourront commencer à la tester au printemps prochain. Le Gen3 n’est pas seulement plus léger et plus petit que le Gen2, la Formule E et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) affirment qu’au moins 40 % de l’énergie utilisée lors d’une course sera produite par le freinage par récupération.

En tant que tel, Gen3 sera la première voiture du genre sans freins hydrauliques arrière. La Gen3 est également la première voiture de formule avec des groupes motopropulseurs avant et arrière. Le groupe motopropulseur arrière de 350 kW sera complété par un groupe motopropulseur de 250 kW à l’avant. Avec un total de 600 kW, ils feront plus que doubler la capacité de régénération de la Gen2. De plus, le moteur peut fournir jusqu’à 350 kW de puissance (470 chevaux au frein) et une vitesse de pointe de 321 km/h. La Formule E et la FIA affirment que le rapport poids/puissance est deux fois plus efficace qu’un moteur à combustion équivalent.