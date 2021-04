La Formule E respecte les règles de gestion de l’énergie après la farce de Valence · .

La Formule E a défendu ses règles de gestion de l’énergie qui ont contribué à la fin farfelue d’hier dans la première des deux courses sur le circuit Ricardo Tormo de Valence.

Seuls neuf des 24 partants ont été classés à la fin de la course. Plusieurs de ceux qui ont atteint le drapeau à damier l’ont fait plusieurs minutes derrière le vainqueur, les pilotes ayant dépassé leur allocation d’énergie maximale.

Selon les règles de la Formule E, la quantité d’énergie que les conducteurs peuvent utiliser pendant une course est réduite pendant les périodes de voiture de sécurité. La course d’hier a comporté de nombreuses interruptions de ce type, dont la dernière s’est terminée dans les dernières étapes de l’événement, qui devait durer 45 minutes plus un tour.

Alors que le leader de la course Antonio Felic da Costa a atteint la ligne de départ peu de temps avant la fin des 45 minutes, la course a duré deux tours supplémentaires. Plusieurs pilotes et équipes en avaient attendu un de plus et se sont retrouvés avec trop peu d’énergie pour terminer la course à toute vitesse. Cela incluait Da Costa, qui a perdu la victoire contre Nyck de Vries de Mercedes, et a ensuite été disqualifié du classement final pour avoir dépassé la limite d’énergie.

Le directeur de la FIA de la Formule E et des projets sportifs innovants, Frédéric Bertrand, a défendu les règles du championnat et a déclaré que l’arrivée étrange était due au moment choisi par Da Costa pour le redémarrage.

«Nous savons que la gestion de l’énergie est la clé de notre championnat et c’est clairement un défi auquel nous devons tous faire face», a déclaré Bertrand. «Nous le gérons tous de manière très précise la plupart du temps et parfois pas avec autant de précision.

«Dans ce cas particulier, nous avons plus ou moins les mêmes circonstances que celle que nous avons eue à Rome en ce sens que nous avions une voiture de sécurité tardive et il était clairement exprimé, dans les briefings des pilotes et de la direction de l’équipe, que dans le cas où cela se produirait, nous réduirait l’énergie, comme nous l’avons fait à Rome.

«Certes, le choix du pilote de tête à ce moment-là a clairement changé les choses pour la plupart des pilotes qui avaient une approche moins conservatrice. [with energy] que les autres et franchir la ligne quelques secondes – je pense que c’était environ 15 secondes – avant la fin du [race] le temps a ajouté un tour et a changé toutes les circonstances et toute la gestion de l’énergie pour la plupart des pilotes.

«Mais finalement, nous avions des pilotes capables d’anticiper [this] et soyez prêt avant car ils ont compris que cela se produirait et l’ont géré correctement. Certains étaient moins [able to anticipate it] et de toute évidence, le risque pris était trop élevé et ils n’ont pas réussi à terminer correctement en course.

«Donc c’est clairement là où nous en sommes, c’est sûr que ce n’est pas exactement le type d’arrivée que nous aimons mais quand même, pour ceux qui ont bien géré, c’est vraiment bien géré, pas facile et avec toutes les circonstances d’aujourd’hui.

«Ce fut une course difficile pour tout le monde, avec des voitures de sécurité, la pluie et la piste spécifique ici, mais quand même, la gestion de l’énergie est la partie clé de la Formule E et nous pouvons voir que c’est difficile mais c’est gérable et certains l’ont très bien réussi, un peu moins. C’est clairement une leçon pour l’avenir et nous garderons la cohérence dans la gestion de ce type de défis pour le reste de l’année. »

Son coéquipier de Da Costa, Jean-Eric Vergne, qui était neuvième du classement final, a déclaré que le sport devrait reconsidérer sa décision de courir sur un circuit routier conventionnel ce week-end car ses longues zones d’accélération ont considérablement augmenté le nombre de pilotes économes en énergie. .

“Je ne crois pas que nous devrions jamais aller sur ce genre de circuit, parce que ce n’est pas la Formule E, vous savez, ce n’est pas ce qu’est la Formule E”, a-t-il déclaré. «Je comprends la situation Covid, c’est différent, nous devons nous contenter de ce que nous avons et nous devrions être heureux de pouvoir courir. Mais parfois, je ne suis pas sûr que nous aurions dû aller à Valence pour la course parce que ça n’a pas l’air bien.

Des virages très lents ont été ajoutés au tracé de la piste pour augmenter les possibilités pour les conducteurs de générer de l’énergie dans les zones de freinage.

«Vous mettez un mur au milieu de la piste, un mur là-bas, un mur là-bas, [but] le reste du camion est énorme », a déclaré Vergne. «Le montant des économies que nous devons réaliser est plus important que jamais en Formule E.

«Et regardez ce que nous avions. Je ne dis pas que c’est la faute de qui que ce soit, mais je pense que pour l’avenir, nous devrions nous en tenir à ce que nous faisons en Formule E, à savoir les circuits de rue.

