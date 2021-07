La Formule E revient à New York

07/07/2021 à 11:18 CEST

Pour la quatrième fois et après un an d’absence en raison de la pandémie, lLes voitures électriques de Formule E reviennent dans les rues de New York, théâtre d’un double rendez-vous du championnat ce week-end après l’épreuve mexicaine à Puebla.

À ce jour, il y a eu neuf courses en Formule E cette saison et Edoardo Mortara Il mène le classement des pilotes avec 72 points, dix de plus que Robin Frijns (62). Le champion actuel Antonio Félix da Costa est troisième, avec 60 points, le même que René Rast et Mitch Evans. Au championnat des constructeurs, Mercedes EQ commande avec 113 points, suivi de DS Techeetah (110 points), Jaguar Racing (109 points), Audi Sport (99) et Virgin Racing (99).

Le circuit de New York a été construit autour de Red Hook Harbor, a pour toile de fond la ligne d’horizon de Manhattan, la Statue de la Liberté et traverse la baie. Il a une distance de 2 320 kilomètres, 14 virages – cinq à gauche et neuf à droite – et se parcourt dans le sens des aiguilles d’une montre. La piste longe les quais 11 et 12 surplombant le Buttermilk Channel et le Lower Manhattan. Depuis ses débuts dans la saison 2016-17, il y a eu cinq vainqueurs différents dans les six courses de Formule E qui s’y sont déroulées jusqu’à présent : Sam Bird, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi et Robin Frijns. Des horaires

samedi 10 juillet

FP1 13:55

FP2 16:15

Qualif 18:15

Course (EPrix) 22:00

dimanche 11 juillet

FP3 13:10

Qual 15:15

Course (EPrix) 19:00

( * heure espagnole)