La Formule E va reconsidérer le besoin de Fanboost avant l’arrivée des voitures ‘Gen3’ en 2022 · .

Le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, a déclaré que la série reconsidérerait la possibilité de conserver Fanboost lorsque sa prochaine génération de voitures arrivera à la fin de l’année prochaine.

Fanboost, qui permet aux fans d’attribuer une puissance supplémentaire à un nombre limité de pilotes à chaque course, fait partie de la série depuis ses débuts en 2014. Alors que les mérites du concept ont divisé les opinions, la Formule E l’a affiné au fil des ans, interdire le vote sur Facebook et Twitter pour éviter que les sondages ne soient truqués.

Reigle a indiqué que la série pourrait abandonner Fanboost lorsque ses nouvelles voitures “ Gen3 ” arriveront pour la saison 2022-23.

“Fanboost sert-il toujours l’objectif avec lequel il a été conçu à l’origine, en termes de fourniture de cette connectivité entre les fans et le produit de course d’une manière vraiment authentique?” Il a demandé. «Que cela affecte le résultat est un point légèrement différent, mais il n’y a pas d’autres sports, il n’y en avait certainement pas quand nous avons commencé, où les fans pourraient avoir cet impact direct sur le format sportif ou le résultat sportif.

«Nous avons beaucoup travaillé l’année dernière pour nous assurer que le concept Fanboost a une haute intégrité. Par exemple, nous avons cessé d’utiliser Twitter comme plate-forme de vote parce que certaines équipes craignaient qu’il soit ouvert à la manipulation. »

Il a déclaré que malgré les ajustements, Fanboost devrait être examiné pour la révision lorsque la Formule E passe à la Gen3. «Ce que nous avons essayé de faire, c’est d’affiner le concept à court terme, je pense que nous devons nous demander, alors que nous entrons dans la 3e génération: quels sont les principes fondamentaux de la Formule E et qu’essayons-nous de réaliser?

«Nous avons la responsabilité d’examiner tous ces éléments, de dire ‘sont-ils essentiels et contribuent-ils à améliorer l’expérience de nos fans, de nos invités’, etc. Et je ne pense pas qu’il y ait de vaches sacrées là-bas.

La Formule E a radicalement changé son format d’événement lorsque ses voitures de deuxième génération ont été introduites en 2018, y compris des courses à une limite de temps et l’ajout du nouveau mode Attack. Les pilotes n’étaient plus obligés de changer de voiture à mi-course une fois qu’il était devenu possible de rouler toute la durée sur une seule batterie.

Alors que les changements de format ont été largement salués, les modifications ultérieures telles qu’une règle de réduction d’énergie qui ont contribué à la débâcle du mois dernier à Valence ont été critiquées.

«Il y a une certaine complexité dans le format de course de la Formule E», a reconnu Reigle. «J’utilise l’exemple: mon fils de huit ans comprendrait-il la réduction d’énergie avec une voiture de sécurité? En fait, un directeur d’équipe en Formule E comprendrait-il parfaitement comment cela fonctionne?

Si ces deux personnes, ces deux personnages, si ce n’est pas super intuitif … l’une des raisons pour lesquelles le football est si populaire est que si vous n’êtes pas fan de football, allumez la télévision ou autre et c’est assez clair ce qu’ils essaient de faire fais.

«À un niveau simpliste, une course automobile est une voiture et un pilote essayant d’aller aussi vite que possible jusqu’à la fin de la course. C’est donc aussi assez simple. Mais nous avons ajouté des éléments qui ont ajouté des couches de complexité et nous examinons cela très sérieusement.

Alors, pour revenir à la question de Fanboost, à quoi sert-il et cela vaut-il la complexité incrémentale qu’apporte un élément comme celui-là? »

Le format de course de la Formule E sera dû à un autre changement, en Gen3, supposé être plus axé sur la charge rapide stratégique, avec un retour possible aux arrêts aux stands. Reigle a déclaré que c’était un facteur dans la définition de l’avenir de Fanboost.

«Certainement pour moi, en entrant dans Gen3, ces principes de simplicité et de clarté pour que le sport soit aussi intuitif que possible – vous pouvez toujours avoir une énorme quantité de technologie et de sophistication en termes de modélisation de course et de modèles de gestion de l’énergie – mais comme vous le pensez d’essayer d’attirer de nouveaux utilisateurs et pour quelqu’un qui n’a pas participé au championnat quand il regarde pour la première fois, comprend-il ce qui se passe?

«Est-ce que Fanboost sert cela? Il y a des arguments que c’est le cas. D’un autre côté, rend-il le format de la course aussi accessible que possible? Je pense que je pense qu’il y a une question ouverte à ce sujet.

Cependant, Reigle a clairement indiqué que Fanboost serait supprimé sur une base stratégique, et non à cause de critiques. «Nous n’y mettrons certainement pas fin parce que certaines personnes s’en plaignent, à votre avis sur les détracteurs et les opposants. Mais je pense que nous avons la responsabilité de regarder de manière très détaillée ce que cela fait pour nous – et je dis nous collectivement, le championnat, les équipes, et ensuite voir si nous pouvons le faire évoluer.

