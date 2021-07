La formule gagnante – Comment TaySon a remporté 150 000 $ et le titre FNCS All-Star

ESTNN analyse les performances gagnantes exceptionnelles de la FNCS All-Star Showdown de GUILD TaySon.

Le joueur professionnel de Fortnite Tai “GUILD TaySon” Starčič s’est consolidé comme peut-être le meilleur de tous les temps après avoir remporté son troisième titre Fortnite Champion Series (FNCS) au cours des quatre dernières saisons. Il a affronté 99 des meilleurs concurrents de la région européenne lors de l’épreuve de force des étoiles FNCS à 3 millions de dollars et a réussi à lutter contre l’adversité en route vers un résultat historique. La performance magistrale de TaySon entrera dans les livres d’histoire de Fortnite car elle contenait un peu de tout. TaySon et son entraîneur en jeu – DestinysJesus – se sont combinés en une force spéciale d’expertise Fortnite qui a assuré qu’il ne perdrait pas.

Nous avons eu la chance de revoir tous les matchs de TaySon dans le tournoi. Les images ont révélé précisément comment les joueurs solo de Fortnite devraient se comporter dans des halls empilés. Jetons un coup d’œil à la formule gagnante de la performance FNCS All-Star Showdown de TaySon.

Butin toujours incontesté et idéal

Il n’est pas surprenant que la chance joue beaucoup dans les tournois Fortnite. TaySon a eu le luxe de ne pas avoir à combattre un seul adversaire à The Orchard, son drop spot de prédilection. Le vainqueur final a atterri confortablement dans les six matchs et a pu piller librement. Cependant, si le débarquement incontesté est toujours un facteur positif, les stocks sont tout aussi importants.

Voici une répartition match par match de l’équipement de TaySon lors de la finale FNCS All-Star Showdown :

Jeu 1 : Sniper à verrou légendaire, fusil d’assaut commun, six mini potions de bouclier, fusil à pompe rare, deux piments, une rampe de lancement et 120 constructions Jeu 2 : fusil d’assaut commun, fusil à pompe rare, trois potions de bouclier, un flopper, six mini Potions de bouclier et jeu de 133 constructions 3 : fusil d’assaut peu commun, fusil de chasse tactique peu commun, 12 mini potions de bouclier, 1 potion de bouclier, 1 rampe de lancement et 120 constructions Jeu 4 : fusil d’assaut rare, 4 piments, fusil de chasse tactique épique, 1 mini potion de bouclier, 3 potions de bouclier et 124 constructions Jeu 5 : 6 mini potions de bouclier, fusil à pompe peu commun, fusil d’assaut rare, 1 potion de bouclier, 2 piments, 2 rampes de lancement et 129 constructions Jeu 6 : Chug Canon, 6 mini potions de bouclier, fusil de chasse tactique peu commun, Fusil d’assaut peu commun, 150 versions

TaySon a toujours eu des boucliers, des matériaux presque au maximum et généralement soit une rampe de lancement, soit des poivrons pour des rotations sans effort en fin de partie. Ce sont les éléments constitutifs d’un tournoi réussi, mais toujours juste une infime partie.

Zones favorables et mouvement intelligent

Le Storm Circle de TaySon en début de partie a penché en sa faveur. Il avait quatre premières zones favorables sur six matchs, ce qui lui a permis de compléter son chemin de butin et l’a protégé des longues distances en rotation. Alors que les camions et les voitures rendent les rotations beaucoup plus simples, TaySon n’a jamais eu à se dépasser pour atteindre le cercle suivant. Le triple champion a toujours réussi à trouver une rampe de lancement dans ces situations difficiles en fin de partie.

L’examen des six matchs de TaySon a montré à quel point il était confiant avec ses rotations. Il semblait rarement incertain de ce qu’il fallait faire dans certaines situations et utilisait ce que la carte lui donnait. Alors que l’aspect zone est lourd de chance, TaySon a bien géré les quelques cercles de tempête difficiles et l’a énormément aidé.

Matériel de reconfiguration et actualisation des clés



Nous avons remarqué que TaySon a tendance à construire une base où il pourrait confortablement cultiver tous les matériaux qu’il utilisait. Par exemple, TaySon a quitté The Orchard dans le deuxième jeu en utilisant un camion et a construit une structure sur un pont. Il a utilisé du bois pour la base et a cultivé cette même ressource sur le pont tout en recherchant les dégâts des ondes de tempête. Cet aspect peut sembler évident, mais il montre aussi une attention aux détails.

Sans suffisamment de matériaux de construction, votre jeu est aussi bon que dans Fortnite de haut niveau. TaySon a fait de son mieux pour s’assurer qu’il avait toujours un maximum de matériel pour les rotations et les combats de box. Il a également profité des joueurs éliminés à proximité. Vadeal et Noahreyli (photo ci-dessus) sont tous deux tombés face à d’autres adversaires lors du deuxième match. TaySon était à proximité et a rassemblé un maximum de matériaux, deux Launch Pads et un Chug Canon de ces joueurs abattus sans se mettre en danger.

La patience

Les meilleurs joueurs de la région européenne sont connus pour écraser les autres sans réfléchir dans des situations inutiles. TaySon a fait le contraire et est resté patient tout au long de la finale. C’est en quelque sorte une qualité intangible parce que vous ne pouvez pas quantifier avec précision un joueur patient. TaySon n’a jamais dépassé les limites ou sauté dans des boîtes quand ce n’était pas nécessaire.

Au lieu de cela, il a conservé les matériaux, a constamment recherché les dommages causés par les ondes de tempête et a gardé une longueur d’avance sur les zones en mouvement. Les meilleurs joueurs sont si souvent salués pour leur capacité à compiler les éliminations. TaySon a prouvé que choisir des batailles dans des compétitions de haut niveau peut mener au succès.

Dégâts causés par les ondes de tempête



Rester actif et rechercher les dégâts de Storm Surge est un must absolu dans Fortnite compétitif. Ce mécanisme est spécifique au jeu en tournoi, où les joueurs doivent tirer activement sur les autres pour éviter de subir des dégâts intermittents lorsque Storm Surge s’allume. TaySon a produit un effort magistral lors de la finale solo de la FNCS. Il a consciemment recherché les opportunités de Storm Surge et n’est jamais tombé en dessous du seuil de dégâts.

Bien qu’il soit constamment resté au-dessus, TaySon est resté actif et ne s’est jamais senti trop à l’aise. Ses efforts ont payé des dividendes pour sa victoire éventuelle. C’était une performance remarquable, et tous les joueurs compétitifs devraient prendre note des efforts de TaySon.

L’instant gagnant

Ne laissant rien au hasard, @taysonFN remporte le match 6 et est le champion solo FNCS All-Star en UE ! pic.twitter.com/KJC73Arwtb – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 26 juin 2021

Malgré ce que beaucoup peuvent penser, le tournoi était dans l’air avant les derniers instants. L’étoile montante Veno est restée en tête du classement pendant la majeure partie de la compétition. Le sprint final du sixième match les a opposés, mais le but de TaySon lui a valu le titre FNCS. Ce fut une conclusion catégorique à l’un des tournois les plus excitants de l’année.

La capacité de TaySon à ne pas rompre sous la pression lui a essentiellement valu le grand prix de 150 000 $ USD et le meilleur titre de joueur Fortnite actuel.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!