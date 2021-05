La formule infaillible pour réussir les examens à choix multiples avec un risque minimal | Vie

Afin de réussir un examen à choix multiplesComme tout examen, il faut répondre correctement à un certain nombre de questions. Mais il existe une variante largement utilisée, qui nous permet de jouer en notre faveur: les tests avec des questions qui soustraient des points.

De nombreux tests à choix multiples donnent un certain score pour bien faire les choses, ils déduisent des points si vous échouez et les questions auxquelles vous ne répondez pas ne sont pas notées.

Ici, les mathématiques entrent en jeu, nous disant que dans un examen de ce type avec 20 questions, par exemple, vous devez répondre à 15 questions pour minimiser le suspense, mais jamais, jamais à 16 questions. Parce que? Expliquons-le.

Offre Amazon Prime pour les étudiants: tous les services sont gratuits pendant trois mois et sans engagement de rester.

Expédition en un jour, Prime Video et autres avantages simplement pour être étudiant.

Cette formule a été développée par Carlos Pes, et vous pouvez la trouver complète et très bien expliquée sur son site Carlos Pes. Il nous est parvenu via TICbeat.

Pour le comprendre, nous allons utiliser un exemple de test à choix multiples très courant dans les universités ou dans les cours techniques. N’oubliez pas que cela ne fonctionne qu’avec examens où des points sont déduits en cas d’échec, et quand votre objectif est approuvé, ne cherchez pas la note la plus élevée.

Supposons que nous devons faire un examen de 20 questions, où ils vous donnent 0,5 point si vous faites les choses correctement, Y Il reste 0,125 points en cas d’échec. Les sans réponse ne marquent pas.

Nous avons une information évidente: pour réussir, vous devez répondre à 10 questions, puisque 10 x 0,5 point = 5, c’est-à-dire une passe. Mais ne répondre qu’à 10 est très risqué, car si nous échouons, nous échouons.

Si vous utilisez Wikipédia pour documenter votre travail au lycée ou à l’université, cette astuce qui vous fait gagner du temps vaut la peine d’être connue lorsque vous avez besoin de recueillir des informations.

La logique nous dit que 11 questions ne valent pas la peine d’être répondues. Parce que? Si nous avons 10 bons et un mauvais, soit: 10 x 0,5 = 5 points pour les réponses valides, nous soustrayons 0,125 de celui que nous avons échoué, et nous avons 4,875, soit un échec.

Si nous répondons 12, nous pouvons échouer 1 et réussir: 11 x 0,5 – 0,125 = 5,375

Par conséquent, il vaut mieux répondre à 12 que 11 questions.

En suivant la progression, nous voyons qu’en répondant 13 je peux échouer 2 et réussir, et de même avec 14 (accepte 3 échecs), et avec 15 (accepte 4 échecs). Mais voici la curiosité: VOUS NE RÉPONDEZ PAS 16 questions. Parce que?

Nous imaginons avoir répondu à 15 questions. Pour réussir, il suffit d’avoir 11 bons, puisque si nous avons 11 bons et 4 mauvais: 11 x 0,5 – (4 x 0,125) = 5 (approuvé).

Par contre, avec 16 questions, si nous faisons 11 bons et 5 mauvais = 11 x 0,5 – (5 x 0,125) = 4,875, nous échouons.

En d’autres termes, Avec 15 questions, 11 nous suffisent pour passer une assurance, mais avec 16 nous aurons besoin de 12 réponses valides. Par conséquent, il vaut mieux ne répondre qu’à 15. Et c’est le nombre optimal, meilleur que 12, 13 ou 14, car il permet d’échouer plus de questions tout en gardant les 11 nécessaires.

En suivant le même raisonnement, il est également préférable de répondre exactement à 20 questions plutôt qu’à 17, 18 ou 19.

Ces cinq ordinateurs sont suffisamment puissants pour votre quotidien et pèsent moins de 1,5 kg pour que vous puissiez toujours les transporter avec vous.

Si vous le lisez plusieurs fois, vous l’obtiendrez sûrement, mais sinon, il suffit de savoir qu’il existe une forme mathématique qui vous donne les réponses optimales: (N / 2) + 1 + R

N est le nombre de questions de l’examen, et R le nombre de questions manquées qui annulent une réponse correcte.

Dans notre exemple N = 20 Oui R = 4, parce que 4 réponses échouées annulent une réponse correcte: 0,125 (échec) x 4 = 0,5 (correct).

Application de la formule: (20/2) + 1 + 4 = 15. Vous devriez donc essayer de répondre à 15 questions, et seulement 15, à moins que vous n’en ajoutiez une dont vous savez qu’elle est correcte à 100%.

Si nous voulons le nombre optimal suivant, nous devons appliquer ce qui se trouve après les parenthèses: 1 + 4. Ainsi, le prochain nombre optimal sur 15 est 15 + 1 + 4 = vingt, comme nous l’avions déduit auparavant.

Cette formule est utilisée pour tous les types de tests qui suivent le schéma de récompense / punition, selon que vous frappez ou manquez.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Par exemple, un examen très courant dans les concours publics, selon Carlos Pes, a 100 questions. Ils vous donnent 0,1 point par coup, ils soustraient 0,033 si vous manquez.

En appliquant notre formule, nous voyons que N = 100 Oui R = 3, car 0,033 x 3 = 0,1. Ainsi, le nombre de questions optimales auxquelles répondre pour minimiser le risque d’échec est: (100/2) + 1 + 3 = 54 questions.

Si vous faites face à un examen de ce type, répondez uniquement aux 54 questions dont vous êtes le plus sûr de connaître les bonnes réponses, et vous aurez le pourcentage maximum de réussite.

Si vous voulez le prochain nombre optimal, nous ajoutons ce qui est après les parenthèses: 1 + 3. Par conséquent: 54 + 1 + 3 = 58. Autres nombres optimaux: 62, 66, 70, etc.

Répondez toujours à un nombre optimal de questions, et vous aurez le minimum de risque d’échec.

Tout cela est inutile si vous ne répondez pas correctement aux questions nécessaires pour réussir, alors … Il n’y a pas d’autre choix que d’étudier!