La formule Lapadula-Cueva donne de l’air au Pérou

in

09/06/2021 à 01:37 CEST

. / Quito

Une contre-attaque déclenchée par l’italo-péruvien Gianluca Lapadula et une passe chirurgicale à Christian Cueva pour pousser le ballon au fond du filet, ils ont ouvert la voie à Pérou à une Victoire 1-2 sur l’Equateur à 2 850 mètres d’altitude à Quito. Lapadula, d’une mère péruvienne et d’un père italien, a scellé sa journée exceptionnelle à la 87e minute avec une autre fuite de ballon afin que Luis Advíncula mettre la dentelle, avec une touche subtile qui est passée entre les jambes d’Alexander Domínguez. L’Équateur a encore eu le temps de combler l’écart avec un but de Gonzalo Plata à la 91e minute.

Était le première victoire des élèves de Ricardo Gareca en six matchs disputés pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022, une bouffée d’air pour une équipe menacée par la crise car après avoir été battue à Lima par la Colombie jeudi dernier, elle était restée en bas avec un seul pointe.

La défaite au stade Rodrigo Paz Delgado a imposé un lourd fardeau à l’Équateur, qui a vu vendredi une séquence de trois victoires consécutives interrompue par une défaite 2-0 contre le Brésil à Porto Alegre. Sans ajouter deux départs, le Tri a été provisoirement gelé à la troisième place avec 9 points et le Blanquirroja est allé à l’avant-dernière place, avec 4.

La formule Lapadula-Cueva s’est avérée être la lettre qui a changé le cours du Pérou. Lapadula a eu l’occasion de marquer en première mi-temps mais a mal défini dans un heads-up. Et Cueva était depuis les extrêmes un facteur d’anxiété constant pour ses marqueurs et un soulagement pour ses coéquipiers.

A 53 minutes l’arbitre uruguayen Esteban Ostojich annulé après consultation du VAR sa décision d’attribuer une pénalité à l’Équateur pour une prétendue main intentionnelle du central Luis Abram. Ostojich a pris environ 5 minutes pour reconsidérer sa première évaluation lorsque le match mettait en vedette une équipe équatorienne tournée vers l’attaque et un Péruvien retranché autour du but de Pedro Gallese. Avec cette constante, les élèves de Gustavo Alfaro ont laissé des fissures en défense et ceux de Gareca ont profité du contre.