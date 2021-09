La formule pour libérer de l’espace sur votre mobile en quelques secondes et qui a à voir avec WhatsApp

Un des principaux problèmes que nous venons de trouver dans notre mobile c’est quand on n’en a pas assez espacer pour téléchargez-nous Nouveau Applications ou des fichiers. Notre mobile nous permet de gagner de l’espace de multiples façons, mais l’une des plus efficaces est celle obtenue avec WhatsApp.

Logo de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée populaire

Cette application de messagerie est généralement utilisée au quotidien, en plus de toutes les images et vidéos que nos contacts peuvent nous transmettre et qui laissent stockage sur le mobile. Pour pouvoir t’annuler de tous ces fichiers que vous ne voulez plus revoir, il existe une méthode très simple et très simple.

Étapes à suivre pour gagner de l’espace sur WhatsApp

Pour obtenir libérer de l’espace de notre mobile, nous devrons aller dans les paramètres de l’application de messagerie. Une fois sur place, cliquez sur Stockage et données, en sélectionnant l’option Gérer un espace de rangement. Ici, nous pourrons observer la quantité occupée par tous les fichiers que nous avons reçus au fil du temps dans WhatsApp.

Une fois que nous les avons tous vus, nous pouvons sélectionner les fichiers que nous voulons annuler définitivement et voir ceux qui sont les plus lourds. La nouvelle mise à jour de l’application nous permet également de connaître les poids de tous nos conversations et, si nous le souhaitons, les éliminer.

Les conversations accumulent souvent des fichiers inutiles

Chaque fois que nous accédons à l’une des conversations, nous observerons toutes les enregistrements qui ont été adoptés et le poids de chacun d’eux, afin que nous puissions décider si les effacer ou non. Cette nouvelle fonctionnalité est donc plus qu’utile pour supprimer les fichiers inutiles et libérer de l’espace.

Si nous voulons être hypermétrope et empêcher tout ce qui nous est envoyé par WhatsApp de consommer une partie de notre mémoire, nous pouvons le résoudre en allant dans les paramètres du téléphone. Si nous désactivons l’option de visibilité de fichiers multimédia, le contenu ne sera pas téléchargé à moins que nous ne cliquions dessus.

