La formule WhatsApp pour connaître les personnes qui ont enregistré notre numéro sans le savoir

Aujourd’hui l’un des applications de messagerie le plus connu est sans aucun doute WhatsApp. Le fait de pouvoir parler presque immédiatement avec n’importe quel utilisateur a causé que beaucoup de gens deviennent accro au mobile.

Tirez le meilleur parti de WhatsApp

Pexels

Bien que nous parlions d’un application simple et qu’il ne cache pas trop de secrets, bien qu’avec un peu de connaissances, nous puissions obtenir le bénéfice maximal possible pour WhatsApp. Un aspect que beaucoup de gens aimeraient savoir est de savoir si quelqu’un avec qui nous n’avons plus ou ne voulons avoir aucun type de contact a notre numéro de portable enregistré.

La clé pour obtenir l’information est dans les listes de diffusion

Pour connaître cette information privilégiée, nous devons effectuer une série d’étapes dans provoqué, sans avoir besoin d’installer un programme séparé. La Solution nous l’avons trouvé dans les appels « listes de diffusion« , avec lesquels ils nous permettent envoyer le même message à différents contacts en même temps.

Dès qu’ils nous répondent, ils arrivent avec des messages individuels, et le reste des contacts ne pourra pas le voir. C’est un outil plus qu’habitué à féliciter Noël ou fêtes traditionnelles à nos amis les plus proches, ou pour annoncer une une information important.

Pour mener à bien cette solution, nous devons aller au trois points en haut de l’application et appuyez sur « liste de diffusion”. À partir de là, nous devons sélectionner les contacts qui recevront le message, puis appuyer sur « créer ».

Si des numéros indésirables apparaissent, nous pouvons les bloquer

Une fois cette étape franchie, nous devrons mettre le texte désiré et l’envoyer. Plus tard, nous irons à l’option « info », où nous pouvons voir toutes ces personnes qui ont le numéro de téléphone enregistré à notre insu, même s’ils ne sont pas à notre ordre du jour.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire

Une fois que nous découvrons un certain nombre d’une personne qui nous ne voulons pas que ce soit dans notre vie, on peut aller dans « confidentialité » pour empêcher vous pouvez voir notre photo de profil, statut, informations personnelles ou notre dernière connexion. D’un autre côté, nous sommes toujours à l’heure pour bloque le.

