La forte demande de logements en périphérie remodèle Gurugram

Sohna, Sohna Road et Dwarka Expressway sont parmi les zones les plus préférées des acheteurs.

Les préférences des acheteurs de maison ont changé en raison de la pandémie. Beaucoup choisissent maintenant de vivre dans des communautés fermées à la périphérie de villes autosuffisantes et disposant de nombreux espaces verts et ouverts. Suivant la tendance de la première vague, le nombre de lancements dans les emplacements périphériques a augmenté au deuxième trimestre 2020, selon le consultant immobilier ANAROCK. Selon son rapport, environ 57% des maisons lancées au cours de l’exercice 2021 se trouvaient dans des régions périphériques telles que les routes Sohna et Sohna de Gurugram, et la zone Yamuna Expressway de Gautam Budh Nagar et Greater Noida (ouest).

Sohna, Sohna Road et Dwarka Expressway sont parmi les zones les plus préférées des acheteurs. Auparavant, la plupart des ventes en périphérie étaient réalisées par des investisseurs ou des acheteurs prévoyant de se relocaliser à l’avenir. Cependant, ils sont désormais prêts à accepter la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. Selon les rapports, la décision n’est pas basée sur une intuition, car les progrès des infrastructures à la périphérie de Gurugram ont réduit le temps de trajet vers les centres-villes.

Le lien projeté entre le futur aéroport de Jewar et l’autoroute Delhi-Mumbai est le moteur de connectivité le plus récent et le plus important, qui stimulera l’immobilier à la périphérie de Gurugram. Les rapports indiquent que d’ici la fin de 2022, l’autoroute Delhi-Mumbai à huit voies et à accès contrôlé de 1250 km de long deviendra opérationnelle. Avec l’ouverture de la première phase de l’E-way Delhi-Mumbai d’ici la fin 2021, l’immobilier Gurugram en général et Sohna, en particulier, bénéficieront d’une connectivité améliorée. De plus, la voie E à six voies à accès contrôlé de Sohna à Rajiv Chowk sur la NH8 sera également opérationnelle.

Une meilleure connectivité, des infrastructures améliorées et l’urbanisation sont les principales raisons de la croissance du secteur immobilier de Gurugram. Connectivité accompagnée d’un centre éducatif et de santé avec la présence d’écoles, de collèges et d’hôpitaux haut de gamme et même d’hôtels de premier plan, Sohna est devenue une région autonome avec des infrastructures et des équipements améliorés de toutes sortes.

Avant que Covid-19 ne frappe, les acheteurs de maison exploraient les meilleurs quartiers pour acheter une propriété à proximité de leur lieu de travail. Les données montrent comment cette tendance de la demande a évolué depuis le début de la pandémie. Auparavant, l’accessibilité au travail était le facteur le plus important pour les acheteurs de maison. Cependant, depuis que l’épidémie de Covid-19 a inauguré la nouvelle normalité et que le travail à domicile est devenu la norme, la demande a augmenté dans des endroits autres que ceux situés à proximité des centres de bureaux.

De nombreuses entreprises ont déclaré que leur personnel travaillera à domicile pendant une période prolongée en raison de la pandémie. En conséquence, les acheteurs recherchent des résidences plus spacieuses situées dans des endroits moins densément peuplés, quelle que soit leur proximité avec l’emploi. La culture du travail à domicile contribue à l’augmentation de la demande des banlieues ; c’est une amélioration car les gens n’ont plus à sacrifier l’espace, la taille ou l’emplacement pour être à proximité de leur lieu de travail.

(Par Amarjit Singh Bakshi, fondateur, président et directeur général, Central Park)

