La forte demande pour l’iPhone 13 a vu Foxconn battre ses prévisions de bénéfices

La forte demande pour l’iPhone 13 a aidé Foxconn à dépasser les attentes des analystes pour le troisième trimestre et la société voit des signes d’amélioration dans l’approvisionnement en puces.

La société, dont le plus gros client est Apple, a annoncé un revenu net de 37 milliards de dollars NT (1,33 milliard de dollars), contre les prévisions des analystes de 32,4 milliards de dollars NT (1,16 milliard de dollars)…

Rapports Bloomberg.

Les ventes pour la période ont atteint un record de 1 400 milliards de dollars NT sur la base des chiffres précédemment rapportés.

Les fabricants d’électronique continuent de profiter de la pandémie, qui a alimenté la demande des consommateurs confinés à domicile. Alors qu’une pénurie persistante de semi-conducteurs réduit la capacité de production des entreprises, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à la fin du mois dernier que la demande pour les offres du géant américain était « très robuste ».

La croissance des ventes de Hon Hai « indique une demande plus forte que prévu pour ses semi-conducteurs, principalement des puces électriques et analogiques, et un service d’assemblage d’iPhone », a déclaré Charles Shum, analyste chez Bloomberg Intelligence, dans une note du 20 octobre.