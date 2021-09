La forte hausse des prix de l’électronique a un nouveau coupable : les terres rares | La technologie

Le monde de l’électronique connaît ses pires heures creuses et la faute est partagée entre différents acteurs, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’une nouvelle guerre commerciale nous fasse trébucher.

Après des mois avec des usines fermées en raison de la pandémie de coronavirus, la fièvre des mineurs de crypto-monnaie est arrivée avec une force renouvelée. Ces deux réalités ont créé une situation de pénurie dont on ne se souvient pas dans le secteur.

Les prix ont commencé à augmenter et le manque de stock était perceptible même pour acheter une voiture. Cela a commencé à la mi-2020. Et à la fin de 2021, nous continuons la même chose. Même s’il semble que cela va empirer.

Selon les médias internationaux, la crise est loin d’être terminéecar les fabricants de composants électroniques sont désormais confrontés à un nouveau défi : l’augmentation exponentielle du prix des métaux des terres rares.

La principale raison de cette augmentation des prix est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui semble n’avoir aucune fin. Et maintenant, cela affecte les livraisons de certains des composants essentiels à la fabrication de nombreux produits électroniques.

Lithium utilisé dans les batteries, l’énergie nucléaire et les équipements spatiaux a connu une augmentation de prix de 150% par rapport à septembre 2020.

La deuxième augmentation la plus importante a été observée dans holmium, qui est utilisé pour fabriquer des aimants et des alliages spéciaux pour capteurs, qui sont Son prix a doublé l’année dernière.

Concernant les prix des cuivre, étain, aluminium, cobalt, oxyde de cuivre et de terbium, ceux-ci ont également connu une augmentation des coûts comprise entre 37 et 82 pour cent. Les fabricants les utilisent dans l’emballage des puces, l’assemblage et la connexion de composants électroniques, de pièces mécaniques, etc.

Bien que les terres rares et leur élément clé dans le processus de création technologique étaient quelque chose qui n’était pas connu jusqu’à présent, la guerre commerciale entre les deux géants a mis toute cette question au premier plan.

Et la situation est si grave que même L’Europe a commencé à faire les premiers pas vers la création de ses propres fermes de terres rares.

La demande pour tous ces composants est à son plus haut niveau et les experts prédisent que l’avenir immédiat se traduira par dans des prix élevés et des pénuries pour plus longtemps. Ce sont de mauvais moments pour nous tous qui aimons la technologie.