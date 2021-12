La forte hausse des prix des matériaux de construction met les agents immobiliers dans une situation délicate

Au cours de la dernière année, par exemple, il y a eu une hausse record des prix de l’acier, du ciment, du cuivre, des tuyaux en PVC et d’autres matériaux de construction.

En période de pandémie, alors que le secteur immobilier en Inde est toujours aux prises avec divers problèmes et problèmes, une forte hausse des prix des matières premières clés telles que le ciment et le fer et l’acier, entre autres, a aggravé les malheurs des développeurs et est également susceptible de frapper durement le secteur.

Exprimant leur inquiétude face à l’augmentation des prix, même l’organisme faîtier des agents immobiliers Credai a récemment déclaré que les prix des logements pourraient augmenter de 10 à 15 % si les prix des matières premières de construction ne sont pas maîtrisés.

Commentant la même chose, Prashant Thakur, directeur et responsable de la recherche, ANAROCK Group, a déclaré : « Les marges bénéficiaires des promoteurs immobiliers sont déjà très minces et la tendance inflationniste à la hausse des coûts des intrants de base tels que le ciment, l’acier et la main-d’œuvre est un véritable défi. . Surtout pour les promoteurs de logements abordables, il est devenu difficile de lancer des logements économiques, car il est difficile d’augmenter les prix dans ce segment très sensible aux coûts.

« Néanmoins, les futures hausses de prix semblent inévitables car les développeurs ne seront pas en mesure d’absorber ces coûts d’intrants en constante augmentation sans qu’ils n’affectent leurs activités. De plus, la demande de logements a considérablement augmenté après la première vague, et l’augmentation de la demande soutient invariablement les hausses de prix », a-t-il ajouté.

Les experts de l’industrie disent que les producteurs de matières premières augmentent les prix en montrant une pénurie artificielle, ce qui n’est pas bon pour le secteur immobilier.

« Les cimentiers et les sidérurgistes augmentent les prix en affichant une pénurie artificielle des stocks, ce qui a un impact négatif sur le secteur immobilier. Après la deuxième vague de Corona, en raison de l’augmentation soudaine des prix des matières premières, il devient de jour en jour difficile de développer des projets abordables. Les hausses arbitraires des prix du ciment et de l’acier ne sont pas bonnes pour le secteur. Cela aura également un impact sur la mission du gouvernement indien de Logement pour tous 2022. L’immobilier est le plus grand secteur générateur d’emplois dans le pays et gère de nombreuses industries », a déclaré Vipul Giri, président du CREDAI Ghaziabad.

Liste des tarifs fournie par le membre du CREDAI Western UP

Au cours de la dernière année, par exemple, il y a eu une hausse record des prix de l’acier, du ciment, du cuivre, des tuyaux en PVC et d’autres matériaux de construction. « L’aluminium a atteint un sommet d’une décennie et les prix constamment élevés du carburant ont fait grimper les prix. Les constructeurs ne sont plus en mesure de supporter le coût, ce qui aura un impact sur le coût du projet. Une augmentation du coût du projet va à l’encontre des intérêts du secteur et de l’acheteur », a déclaré Suresh Garg, membre de CREDAI Western UP.

Les développeurs disent qu’après le début de la pandémie, le secteur a adapté diverses modifications pour rester à flot. De plus, dans un passé récent, il y a eu une escalade du coût des matières premières qui a été très forte, exerçant une pression énorme sur les prix.

« C’est une question urgente car ce sont certains des matériaux les plus cruciaux de l’industrie et ont entraîné une augmentation des coûts de construction globaux. Il est impératif que quelque chose soit fait immédiatement pour endiguer la hausse du coût des principaux matériaux de construction, car toute augmentation des prix aujourd’hui peut avoir un impact direct sur l’abordabilité pour l’acheteur et sur les ventes. Il y a une exigence immédiate d’intervention du gouvernement pour contrôler de telles hausses de prix irrationnelles, a déclaré Lincoln Bennet Rodrigues, président et fondateur de The Bennet and Bernard Company.

Inutile de dire que la flambée des prix des matières premières essentielles induite par la pandémie est devenue un défi majeur pour les développeurs.

« À un moment où l’immobilier en Inde a commencé à montrer des pousses vertes de reprise, une forte augmentation des prix des matières premières clés comme le ciment, le fer et l’acier, etc., a un impact sur le secteur. La hausse constante des prix des carburants est également une cause majeure de la hausse des prix des matières premières, qui va sérieusement ébranler la viabilité du secteur qui vacillait en raison de la pandémie. Les promoteurs pourraient ne pas être en mesure d’absorber les coûts croissants et pourraient malheureusement devoir faire porter le fardeau sur les acheteurs de maison. Il est important de freiner la forte augmentation du coût des intrants des matières premières afin que la dynamique des ventes de logements qui s’est construite au cours du passé récent se maintienne », a déclaré Ramani Sastri, président et directeur général de Sterling Developers Pvt Ltd.

Par conséquent, si des mesures correctives ne sont pas prises immédiatement, les prix de l’immobilier dans tous les segments augmenteront, ce qui entravera également la mission du gouvernement du Logement pour tous, a ajouté Sastri.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.