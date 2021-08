La forte reprise du marché du logement après COVID montre la résilience du secteur

Malgré les défis présentés par COVID-19, le marché immobilier britannique est resté résilient et devrait connaître une année record. Que se passera-t-il au second semestre de cette année et en 2022 ?

L’Intermediary Mortgage Lenders Association (IMLA) a publié un rapport sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie britannique et le marché hypothécaire et immobilier un an plus tard. L’association a également fait des prévisions pour le second semestre de cette année et 2022.

Économie et taux de chômage

L’économie britannique a connu une forte reprise après la crise causée par COVID-19. Malgré les restrictions de verrouillage imposées, la production britannique en mai 2021 n’était que de 3,2% inférieure au chiffre de février 2020, qui était antérieur au premier verrouillage.

Les niveaux de chômage ont également été inférieurs aux prévisions antérieures. L’Office for Budget Responsibility a prédit que le chômage atteindrait 7,5% d’ici le deuxième trimestre 2021. Cependant, il n’était que de 4,8% en avril et était en baisse par rapport à 5,2% en novembre.

Transactions immobilières et prêts hypothécaires

Le marché britannique du logement a défié les prévisions, enregistrant une forte reprise des niveaux de transaction et des prix des logements. Avec une demande d’achat à des niveaux aussi élevés, le marché se caractérise par des niveaux d’offre insuffisants depuis le milieu de 2020.

Cela s’est aggravé avec le congé des droits de timbre qui a encore fait grimper les prix des logements. Le marché du logement a atteint des niveaux records en 2021. Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a récemment atteint un record de 237 000 £, selon Zoopla.

Avec cette forte activité sur le marché du logement, cela a également entraîné une augmentation des prêts hypothécaires. Au cours des cinq premiers mois de 2021, les prêts au logement étaient supérieurs de 87 % à ceux de la même période en 2020. Ils étaient également supérieurs de 51 % à ceux de la même période de 2019.

Que va-t-il se passer le reste de l’année ?

Après la fin du congé des droits de timbre en septembre, une image plus modérée est attendue pour le reste de l’année. Et les prix des logements ne devraient baisser que si les taux d’intérêt sont considérablement relevés. L’IMLA prévoit que les prix des logements seront globalement stables au second semestre.

L’IMLA prévoyait déjà que 2021 connaîtrait le plus haut niveau de prêts hypothécaires depuis 2007. Cependant, l’association a augmenté ses prévisions de prêts hypothécaires de 283 milliards de livres sterling à 285 milliards de livres sterling.

Kate Davies, directrice exécutive d’IMLA, a déclaré : « Après une période difficile à la suite de la crise des coronavirus, il est très encourageant de voir encore une autre prédiction positive pour le reste de 2021.

“Nos résultats prévoient que 2021 verra le niveau de prêts hypothécaires le plus élevé depuis 2007 et, avec une combinaison du soutien du gouvernement aidant à soutenir les nouveaux achats et une année exceptionnelle pour les échéances des produits, nous nous attendons à ce que cette forte demande se poursuive.”

Quelles sont les prévisions pour 2022 ?

Le droit de timbre a incité de nombreux acheteurs et investisseurs à présenter des projets d’achat de propriété. Pour cette raison, IMLA a réduit ses prévisions de prêts bruts pour l’année prochaine de 286 milliards de livres sterling à 280 milliards de livres sterling. L’association prévoit également que les prix des logements augmenteront de 1,6 % en 2022.

Un nombre croissant d’entreprises mettent en œuvre un modèle de travail hybride avec un mélange de travail au bureau et à domicile. Les professionnels auront un plus grand choix sur l’emplacement de l’endroit où vivre. Et la course à l’espace continuera probablement aussi.

L’essor du modèle de travail hybride et du travail entièrement à distance pourrait conduire à ce que davantage d’espace de bureau soit disponible pour des conversions en logements. Des logements supplémentaires sont nécessaires pour faire face à la demande croissante et au manque d’offre.