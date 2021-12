La fortune de Joni Mitchell : cinq choses à savoir

. Joni Mitchell

La fortune de Joni Mitchell est de 100 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. L’auteur-compositeur-interprète et artiste canadien est l’invité d’honneur du 44e Kennedy Center Honors.

« Les Kennedy Center Honors honorent des personnalités dont l’art et la créativité nous ont énormément enrichis », a déclaré le directeur du Kennedy Center, David M. Rubenstein, dans un communiqué de presse. Elle a également ajouté que la chanteuse Joni Mitchell combine des paroles franches et profondément personnelles avec sa voix incroyablement éthérée sur 19 albums, faisant d’elle l’une des auteurs-compositeurs-interprètes et des figures culturelles les plus influentes de la musique populaire du 20e siècle. »

Voici ce que vous devez savoir :

1. Mitchell a remporté 8 Grammy Awards

Mitchell est surtout connue en tant que chanteuse et son album « Song to a Seagull » est sorti en 1968. Selon Celebrity Net Worth, l’album n’a pas bien marché mais a été acclamé par le public. Son deuxième album, « Clouds », lui a valu un Grammy de la meilleure performance. Au total, il a remporté huit Grammy Awards sur un total de 16 nominations.

L’agence a écrit que leur quatrième album, « Blue » « apparaît fréquemment dans les charts des meilleurs albums de tous les temps ».

Selon Paste Magazine, Mitchell sortira 19 albums studio.

2. Mitchell possède son propre catalogue de chansons

« Grâce à ses talents de négociatrice et au fait qu’elle a elle-même produit chacun des singles de ses albums, Joni détient désormais 100% de ses enregistrements originaux et les droits d’auteur de leur publication », selon Celebrity Net Worth.

Grâce à cela, il reçoit la quasi-totalité des royalties lorsque d’autres artistes reprennent ses chansons.

3. Mitchell se considère d’abord comme un artiste

Mitchell est une artiste et a peint toutes les couvertures de ses albums selon Celebrity Net Worth. Paste Magazine l’a citée une fois dans laquelle elle a déclaré : « D’abord, je suis une artiste. Je chante mes peines et peins mes joies ».

Selon Mutual Art, son travail a été disponible à la vente aux enchères « à des prix compris entre 1 000 $ et 5 760 $, selon la taille et le support de l’œuvre d’art ».

La publication note que son travail peut être vu au Nassau County Museum of Art.

4. Mitchell habite dans une maison de style espagnol à Bel Air

Celebrity Net Worth a rapporté que la « résidence principale [de Mitchell] Cela a été une grande maison à Bel Air, en Californie ». L’agence a ajouté que sa valeur estimée se situe entre 15 et 20 millions de dollars. Selon Haute Residence, il a acquis la propriété pour 350 000 $ en 1974.

La publication rapporte que la maison se trouve dans une rue privée et donne sur le Bel-Air Country Club. La résidence de style espagnol a été construite en 1930 et compte « six chambres, cinq salles de bains et 6 560 pieds carrés d’espace de vie ».

5. Mitchell a son étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes

En plus de l’honneur décerné par le Kennedy Center, Mitchell a déjà une importante liste de récompenses à son actif. Selon Celebrity Net Worth, il a été « intronisé au Temple de la renommée de la musique canadienne en 1981 et en 2000, il a reçu une étoile sur le Canadian Walk of Fame. En 2002, il a reçu le Compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du Canada.

Le message a ajouté qu’en 2020, elle est devenue la première femme à recevoir un prix Les Paul.

