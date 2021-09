La fortune en salaires que contrôle l’agent de Ricky Rubio

Vous avez tendance à penser que Paul riche, le propriétaire de Klutch Sports Management et ami personnel de James Lebron, est l’agent qui déplace le plus de marché dans la NBA. Cependant, ce n’est pas le cas, l’agent le plus titré aujourd’hui dans la meilleure ligue de basket-ball du monde est Jeff Schwartz, ce qui, parmi de nombreux autres acteurs, conduit à Ricky Rubio.

Ainsi, à l’heure actuelle, Schwartz représente un total de 34 joueurs en NBA, dont 8 All-Stars et 7 ont signé pour le maximum. En deuxième position se trouve Paul avec 29 joueurs (5 All-Stars et 2 contrats maximum). Schwartz déplace plus de 447 millions de dollars de salaires, tandis que Paul dépasse les 370 kilos. Plus loin, on retrouve Austin Brown (264 millions et 29 joueurs) ou Mark Bartelstein (260 kilos et 31 joueurs NBA).

Ricky Rubio a décidé de changer d’agent et signe avec Jeff Schwartz de @excelsm, la même agence que Griffin, Aldridge ou Love pic.twitter.com/sp2pTSDnEY – Troisième équipe NBA (@NBATercerEquipo) 17 mai 2017

Le mouvement de Ricky

Ricky Rubio a signé avec Jeff Schwartz en 2017 et en 2019 il a signé le meilleur contrat de sa carrière : 3 ans et 51 millions avec les Phoenix Suns. Ensuite, il n’a pas eu de chance au niveau sportif et a terminé cette année avec les Cavs, où son contrat prendra fin en principe. On verra si Schwartz bouge à nouveau comme en 2019 et parvient à ce que Ricky revienne pour obtenir une offre attractive au niveau économique et sportif.

Joueurs de Jeff Schwartz

À l’heure actuelle, le meilleur contrat parmi les joueurs de Schwartz est Khris Middleton, qui coûte cette année 35 kilos et l’année prochaine, il atteindra 37. De derrière, il apparaît Kemba Waker, qui vient de signer 50 millions pour deux ans avec les Knicks. Blake griffon il a signé le vétéran minimum avec les Nets, mais la saison prochaine, il doit encore collecter 29 millions des Pistons. Le prochain sur la liste est le MVP actuel, Nikola Jokic, qui prolongera sûrement son contrat avec les Nuggets l’année prochaine (il a encore deux ans et 64 kilos à ramasser).

Les autres joueurs autour de 30 millions sont Kevin Love, CJ McCollum, Brandon Ingram ou Jamal Murray. John Collins a frappé la balle il y a quelques semaines en renouvelant un pâturage avec les Hawks. Le vaste portefeuille de Schwartz, qui semble assurer un bel avenir à ses joueurs.