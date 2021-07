La foudre tue des sœurs lors d’une randonnée en montagne – le troisième frère est transporté à l’hôpital | Monde | Nouvelles

in

Benedicte Myrset, 18 ans, et sa sœur Victoria, 12 ans, sont décédées dimanche lors d’une randonnée dans les montagnes du sud de la Norvège. Un troisième frère a survécu et est soigné à l’hôpital.

Le trio marchait dans la région montagneuse de Hareid en Norvège, selon les autorités.

Ils ont rapporté que Benedicte, Victoria et le troisième frère, de la capitale Oslo, se trouvaient sur la montagne Melshorn lorsqu’ils ont été frappés.

Les autorités ont lancé une mission de sauvetage après avoir appris que le trio avait été pris dans un orage violent et inattendu dimanche soir vers 17 heures.

L’hélicoptère de l’ambulance aérienne est intervenu.

Une femme était avec les trois et a alerté les services d’urgence de l’incident, a annoncé la police lors d’une conférence de presse dimanche.

Le troisième frère a été grièvement blessé et transféré dans un hôpital de Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège.

Selon la chaîne de télévision norvégienne NRK, plus de 800 éclairs ont été enregistrés dans la région dimanche après-midi et en début de soirée.

Bernt Brandal, maire de Hareid, a publié une déclaration sur “l’événement profondément tragique” que personne n’aurait pu prévoir car le temps “a changé extrêmement vite”.

Il a ensuite déclaré au journal norvégien Sunnmørsposten : « L’équipe de crise a été mise en place, et nous nous réunissons maintenant et planifions la manière dont nous allons suivre cela de la meilleure manière possible.

Marianne Borgen, maire d’Oslo, a ajouté que les décès tragiques des sœurs ont affecté la communauté de la ville.

Elle a déclaré: “Mes pensées les plus chaleureuses vont d’abord et avant tout aux parents de ces filles, à l’enfant qui est à l’hôpital, à sa famille immédiate et à ses amis.”

Torill Røeggen, la directrice de l’école secondaire supérieure Ullern à Oslo que Benedicte a fréquentée, l’a décrite comme une « élève modèle ».