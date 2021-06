La foule au British F1 GP pourrait être “prématurée” · .

Lewis Hamilton s’est réjoui de la nouvelle que Silverstone sera en mesure d’accueillir une foule nombreuse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

Cependant, il a ajouté qu’il était préoccupé par l’augmentation du taux d’infection dans le pays trois semaines avant son tour du championnat du monde.

Le champion du monde a déclaré qu’il se sentait “un peu divisé” par rapport à l’annonce d’aujourd’hui, jusqu’à 140 000 personnes pourraient assister à la course du mois prochain.

“Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de voir des gens et d’abord de voir le public britannique parce que c’est le meilleur public de toute l’année et évidemment l’année dernière nous n’en avions pas”, a-t-il expliqué. “Donc, pour pouvoir les voir et ressentir l’énergie qu’ils apportent dans un week-end.

“[But] Évidemment, bien sûr, je regarde les nouvelles, je suis au courant des cas qui augmentent massivement au Royaume-Uni. Donc de ce côté-là, je m’inquiète pour les gens, naturellement.

Les chiffres du gouvernement indiquent que 79 481 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés au cours de la semaine précédant hier, alors que le taux d’infection quotidien s’élevait à 16 135. La hausse d’une semaine à l’autre du taux a été de 43,9%.

“Je ne veux pas en faire un point négatif, je suis ravi de voir autant de gens”, a ajouté Hamilton. « La partie égoïste de moi, je veux voir tous les gens là-bas.

“Mais j’ai allumé les informations ce matin et je les ai regardés ces derniers jours et je sais que le Royaume-Uni [infection] les taux ont augmenté depuis que les gens se relâchent un peu et que tout le monde n’est pas vacciné. Je m’inquiète pour les gens. Mais j’ai lu que la vaccination est bonne car, vous savez, il y a moins de gens à l’hôpital. Mais cela semble un peu prématuré.

Hamilton a encouragé toute personne envisageant d’aller à la course à prendre des mesures pour s’assurer qu’elle ne transmettrait aucune infection.

« Si les gens y vont, j’espère que nous en apprendrons quelque chose et j’espère que tout le monde reste en sécurité [and] garde leurs masques. C’est ce que j’encourage tout le monde : continuez à vous laver les mains, continuez à porter vos masques, en particulier lorsque vous êtes dans ces grandes foules. »

Hamilton a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’ouverture de la piste à une foule complète soit la bonne décision. “Je ne suis pas en politique, je ne suis pas au gouvernement, donc il y a eu beaucoup de choses déroutantes venant du gouvernement au fil du temps et je ne comprends pas tout, donc je ne peux pas trop commenter.”

Pour pouvoir assister au Grand Prix de Grande-Bretagne, les fans doivent avoir un test de flux latéral négatif 48 heures avant d’assister ou recevoir leur deuxième dose de vaccin deux semaines avant.

Après que cela a été signalé à Hamilton, il a déclaré : « Super, je ne le savais pas. Si cela couvre tout, je ne sais pas, mais j’espère que c’est le cas. » Parmi la population adulte britannique, 60,3 % ont reçu leur deuxième dose de vaccin.

La course de Silverstone est autorisée à se dérouler avec une participation complète dans le cadre du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique, qui examine comment les événements avec un grand nombre de spectateurs peuvent être gérés à mesure que le pays sort de la pandémie.

“Comme je l’ai dit, je pense que c’est génial que nous ayons eu des gens même dans la dernière course”, a déclaré Hamilton. « Je n’ai rien entendu de négatif sur la dernière course. Mais j’aime pécher par excès de prudence et construire lentement plutôt que d’aller à fond et d’utiliser nos fans britanniques comme test.

Lando Norris a également salué la nouvelle que les fans seront de retour à Silverstone cette année.

“Je suis très, très heureux, ravi, en fait, que nous puissions retrouver les fans britanniques, et tous également”, a déclaré le pilote McLaren. “J’attends cela avec impatience.

« Cela nous a beaucoup manqué l’an dernier, surtout lors de deux courses là-bas. C’était sympa d’avoir de plus en plus [fans] à travers cette saison déjà ici et là.

“Donc, pour revenir à ma course à domicile, le premier week-end de course Sprint, nous avons cela à espérer, les fans ont cela à espérer. Mais juste les avoir tous de retour et me sentir à nouveau plus normal est quelque chose pour lequel je suis très excité. »

