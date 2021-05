La foule dans les stades peut conduire à ce que les stades ne soient pas ouverts au public

06/05/2021 à 10:40 CEST

Samedi dernier, le nouveau protocole que LaLiga a conçu pour le retour des fans dans les stades de première et deuxième division a été annoncé. Un protocole soumis à l’autorisation de la CSD et du ministère de la Santé et qui pour l’instant est quasiment exclu en réponse aux manifestations tant du ministre de la Culture et des Sports que de son homonyme de la Santé.

Même ainsi, la section relative aux règles de comportement que les supporters qui entrent dans le stade doivent se conformer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du stade est particulièrement frappante. Et le protocole précise les conséquences en cas d’affluence autour du stade où les mesures de sécurité ne sont pas suivies.

Le protocole dit textuellement que “dans le cas des supporters, avant le match, ils se rencontrent ou se rassemblent à proximité du stade, de telle sorte que des agglomérations se produisent à la suite du match, sans respecter les mesures de sécurité ou les protocoles sanitaires. “.

Dans ce cas, LaLiga, selon le même protocole, “se réserve le droit d’empêcher l’accès audit stade en question, et donc le match se jouera à huis clos, empêchant l’accès à tous les supporters”.

Un scénario qui, s’il ne peut pas être appliqué cette saison, se ferait au moment où les supporters auraient accès aux stades de première et deuxième division.