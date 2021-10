La foule de COTA à guichets fermés montre que la F1 peut ajouter une troisième course aux États-Unis

Le succès du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier montre que la popularité de la Formule 1 dans le pays pourrait soutenir plus de deux courses, a déclaré le directeur du sport automobile de la série, Ross Brawn.

Le calendrier F1 2022 comprend deux courses en Amérique. En plus de la course à Austin, la série fera sa première visite à Miami, dont les billets ont été mis en vente cette semaine.

Au cours du week-end, le président de la COTA, Bobby Epstein, a indiqué que la F1 envisageait une course américaine supplémentaire à Las Vegas qui aurait lieu à peu près au même moment que l’événement de Miami. Las Vegas faisait partie d’un trio de courses de F1 américaines en 1982, mais en une décennie, la série avait complètement quitté le pays.

Cependant, Brawn pense que le sport commence à réaliser de réels progrès sur son marché clé américain.

« Nous constatons maintenant un engagement très fort avec les fans américains », a-t-il déclaré. « Pendant des années, la F1 était un passe-temps culte en Amérique, mais nous assistons maintenant à une véritable augmentation de l’engagement.

« Les fans connaissent les pilotes, ils connaissent les personnalités, ils connaissent les nuances de la F1. C’est très excitant et je pense que cela démontre que la F1 peut confortablement organiser deux courses aux États-Unis – et peut-être plus – en raison de la passion des fans que nous vivons ce week-end.

Rapport: La course de F1 à Las Vegas devrait avoir une place de printemps aux côtés de Miami, selon le président du COTAN’ayant pas pu courir à Austin l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, la F1 a couru devant un large public le week-end dernier. Brawn a affirmé qu’un total de 380 000 fans ont assisté au Circuit des Amériques tout au long du week-end de course, légèrement inférieur au chiffre de 400 000 indiqué sur les graphiques télévisés de F1 pendant l’événement.

« Il y a eu tellement de choses formidables au cours du week-end, comme Shaquille O’Neal, membre du Temple de la renommée du basket-ball, qui est arrivé sur le podium avec les trophées dans une superbe voiture Longhorn », a déclaré Brawn. « Il est venu me parler par la suite et il s’avère qu’il est un peu fou.

« C’était un week-end très américain et c’était tant mieux. Nous aimons les courses comme celle-ci. C’est fantastique d’être si proche d’une grande ville comme Austin, et c’est formidable de voir 380 000 fans se présenter tout au long du week-end et créer une atmosphère craquante.

