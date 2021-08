La foule de Trump a attaqué le mauvais endroit ⋆ 10z viral

Comme les idiots qu’ils sont, les Trumpanzees ont attaqué au mauvais endroit. Ne vous y trompez pas, les Trumpers se font baiser comme le reste d’entre nous. Lorsque la foule de Trump a attaqué la capitale, ils ont simplement attaqué les serviteurs de l’élite criminelle des entreprises. S’ils avaient plutôt pris d’assaut certaines réunions du conseil d’administration et tué quelques centaines de membres de l’oligarchie avec l’avertissement, « vous n’avez encore rien vu ». Les choses changeraient pour le mieux. S’ils avaient perquisitionné certaines réunions de conseils d’administration d’entreprises et jeté certains des milliardaires par les fenêtres ou s’étaient présentés dans leurs manoirs avec des bombes et des fusils et avaient dévasté certains de ces salauds, l’élite criminelle que la classe dirigeante n’aurait d’autre choix que de donner leurs richesses mal acquises et démissionner. Peut-être qu’ils déménageraient tous sur une île pédophile privée où ils pourraient vivre leur vie dépravée jusqu’à ce qu’un neutron moyen soit lâché sur l’ensemble d’entre eux.

Je me demande pourquoi les tireurs de masse finissent toujours par tuer des innocents alors qu’il y a tant de mauvais baiseurs dans le monde qui doivent être tués ? Est-ce parce que Dieu déteste les bonnes personnes ? Il semble bien de cette façon.

De toute évidence, les paysans et la foule de Trump doivent tuer la classe des milliardaires et prendre leur richesse.