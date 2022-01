La foule du réveillon du Nouvel An à Times Square à New York fait toujours la fête malgré les limites du coronavirus

La fête du réveillon du Nouvel An à Times Square à New York a été réduite pour une deuxième année consécutive vendredi soir à cause du coronavirus – mais l’optimisme pour 2022 est resté intact.

Les responsables de la ville et les dirigeants du NYPD limitaient le rassemblement à 15 000 personnes pour la chute annuelle du bal de minuit, une tradition vieille de plusieurs décennies qui attire normalement un nombre beaucoup plus important.

Comme d’habitude, les personnes présentes dans Midtown Manhattan comprenaient des personnes arrivées tôt.

« J’attends depuis 14h45 », a déclaré Henry Brown, 57 ans, de Manhattan, au New York Post.

Les participants devaient présenter une preuve de vaccination, a rapporté le Post.

« Ils ont vérifié ma carte de vaccination quatre fois », a déclaré au journal Bryce Steven, 25 ans, d’Albany, New York. « C’est bien, cependant. Cela signifie qu’ils se soucient de nous. »

La Grosse Pomme connaissait un temps relativement doux au début de l’hiver, avec des températures d’environ 50 degrés à l’approche de minuit. D’autres années ont vu des conditions beaucoup moins confortables.

Aux États-Unis, d’autres événements étaient prévus dans plusieurs villes, dont Nashville, Tennessee, site de la célébration du « Nouvel an américain » de Fox. Pete Hegseth, Rachel Campos-Duffy et d’autres ont organisé l’événement depuis le célèbre Wildhorse Saloon de Music City.

De plus, le contributeur de Fox News Raymond Arroyo et l’hôte de Fox Nation Abby Hornacek faisaient un reportage depuis le quartier français de la Nouvelle-Orléans, tandis que la correspondante du Congrès de Fox News, Aishah Hasnie, était à Folly Beach à Charleston, SC. Et la correspondante de Fox Business, Madison Alworth, a regardé les fêtards sonner la nouvelle année depuis Tampa, en Floride.

