La fractale de la phase d’ours met en garde contre la douleur, le marché haussier du Bitcoin restera intact

Le tapis était simplement recouvert de crypto-monnaies, effaçant les gains de la semaine dernière et autre chose. Bitcoin est maintenant revenu aux prix de mars et risque de sombrer plus profondément dans une phase baissière selon une fractale découverte lors de la récente action des prix.

Ce qui est remarquable, c’est que la même fractale suggère que le marché haussier n’est pas encore terminé, malgré le passage à une tendance baissière pour le moment. Voici à quoi pourrait ressembler la trajectoire du Bitcoin sur la base de la théorie des vagues d’Elliott, du LMACD et du récent renversement des crypto-monnaies.

Le prix du Bitcoin chute en dessous de 50000 $, correspond à la ventilation de 2019

Une fractale est un motif répétitif trouvé dans la nature, ou dans ce cas, la finance. Dans les graphiques de prix des devises, des actions, des matières premières, etc., les modèles peuvent se répéter encore et encore de la même manière.

Chaque modèle peut même entraîner une action de prix similaire à la fin. Par exemple, le jeudi noir a égalé la deuxième baisse du creux du marché baissier 2014-2015.

Cette fractale de 2019 se répète-t-elle une fois de plus? | Source: BTCUSD sur TradingView.com

L’action récente des prix de Bitcoin coïncide presque parfaitement avec la première correction majeure depuis le début du marché haussier, en juin 2019. Dans les deux cas, le MACD logarithmique a croisé baissier, et la structure de la bougie à des intervalles de temps élevés est étonnamment similaire.

Ce que disent la théorie des vagues d’Elliott et les indicateurs de momentum sur le marché haussier

Si la fractale est précise et produit des résultats similaires, Bitcoin pourrait passer les six prochains mois environ dans une tendance à la baisse. La phase baissière pourrait atteindre une portée et une gravité similaires au pic de 2019, étant donné que la récente parabole des prix a été rompue.

Il est plus que probable qu’une phase baissière suivra, mais cela ne signifie pas nécessairement que le marché haussier est terminé.

Les vagues d’Elliott pourraient donner des indices sur la conclusion de ce cycle de marché | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie des vagues d’Elliott, l’étude se concentre sur les impulsions du marché basées sur des changements extrêmes de sentiment.

Dans chaque «onde motrice» principale, il y a typiquement cinq ondes d’impulsion. Si la vague principale est à la hausse et que Bitcoin est en territoire «toujours en hausse» depuis sa création, alors les vagues de nombre impair le sont également, avec des vagues paires se déplaçant à l’encontre de la tendance principale.

Au début de 2019, il aurait agi comme la première vague sur cinq, la tendance baissière de la deuxième vague se concluant le jeudi noir. Ce rebond a déclenché la troisième vague, dans laquelle, selon les caractéristiques de la vague Elliott, il est «indéniable».

La quatrième vague est un peu plus compliquée. Bien sûr, cela peut donner l’impression que le sommet est en place, mais si la troisième vague vient de se terminer, le meilleur espoir des taureaux Bitcoin est que la quatrième vague soit la suivante.

Vague quatre selon la pratique, vous ne reviendrez jamais sur le chemin de la première vague. Cela signifie que le prix du Bitcoin ne baissera plus jamais en dessous de 13800 $.

Cela pourrait suggérer un problème et la principale crypto-monnaie pourrait être en difficulté.

Image en vedette d’iStockPhotos, graphiques de TradingView.com