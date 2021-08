La fractale haussière d’Ethereum apparaît comme une importante mise à niveau d’EIP-1559 Crypto new media

Tous les regards sont aujourd’hui rivés sur Ethereum alors que le très attendu EIP-1559 est lancé pour la première fois. La mise à jour axée sur l’offre pourrait entraîner le début d’un spectacle spectaculaire qui pourrait durer encore plusieurs mois.

Une fractale est potentiellement apparue qui imite l’action des prix juste avant le rallye explosif le plus récent de l’Ether, qui a fait passer le plus haut altcoin par capitalisation boursière de moins de 1 000 $ à plus de 4 000 $ au sommet. Et tout se passe alors que le hard fork de Londres est implémenté dans la blockchain la plus importante de l’espace.

Qu’est-ce que l’EIP-1559 et pourquoi est-ce important ?

Aujourd’hui, le protocole d’amélioration d’Ethereum 1559 sera mis en ligne dans le cadre du hard fork de Londres. La mise à niveau aidera à normaliser les frais de gaz ETH qui, pendant le pic NFT et DeFi de 2021, ont fait monter en flèche les coûts.

Les frais de base seront déterminés de manière algorithmique par le réseau, cependant, l’utilisateur peut également augmenter les frais pour essentiellement “donner un pourboire” à un validateur. Pour empêcher les validateurs d’inonder artificiellement le réseau pour maintenir des frais élevés, les validateurs ne reçoivent pas ces frais de base, ils sont plutôt brûlés.

En détruisant les pièces et en les retirant de l’offre en circulation, les investisseurs pensent que cela peut avoir un impact supplémentaire sur le «choc de l’offre» en cours ou le manque de réserves d’ETH sur les bourses actuellement.

En plus de cette nouvelle mise à niveau EIP-1559 qui pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement, elle fait partie d’une mise à jour plus importante d’Ethereum 2.0. Plus de 5% de l’offre totale est désormais bloquée dans le contrat intelligent ETH 2.0, en plus de la quantité massive de jetons liés aux protocoles DeFi.

Avec si peu d’ETH, le choc d’offre pourrait être très réel et il arrive en même temps qu’une fractale potentielle apparaît sur le graphique des prix ETHUSD.

Une fractale Ether pointe-t-elle vers un autre rallye parabolique ? | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Supply Shock Ethereum Fractal adapte le plan à des sommets substantiels

Ethereum était parmi les crypto-monnaies les plus durement touchées par la vente historique du deuxième trimestre. Du pic exact au plus bas, la deuxième plus grande pièce de l’espace par capitalisation boursière a chuté de 61,8%.

Lecture connexe | La comparaison inquiétante d’Ethereum qui laissera les taureaux pétrifiés

Le pic a été suivi de deux bosses consécutives, suivies d’une rupture de la résistance à la baisse. Un zoom arrière montre que le même schéma exact s’est formé juste avant le rallye de plus de 1000% de la crypto-monnaie. En prenant l’action des prix à la hausse et en la juxtaposant à la récente consolidation, une trajectoire très similaire pourrait se former.

La mise à niveau EIP-1559 pourrait-elle provoquer une cinquième vague prolongée ? | Source : ETHUSD sur TradingView.com

En zoomant plus loin, l’ensemble de la structure s’adapte et une impulsion haussière à cinq vagues selon la théorie des vagues d’Elliott. Même les maths s’additionnent. Les vagues 1, 3 et 5 montent avec la tendance principale, tandis que les numéros pairs 2 et 4 sont des phases correctives.

Lecture connexe | Les fondamentaux suggèrent que la crypto-monnaie est massivement sous-évaluée

Les vagues 2 et 4 ont tendance à changer de sévérité, la vague 2 tombant cette fois sous la plus faible des deux. Le top altcoin n’a alors subi qu’une baisse de 38,2% – un autre niveau de retracement de Fibonacci. La vague 4 a atteint 61,8% de gravité, et si le fond est atteint, une énorme vague cinq pourrait être la suivante.

La vague 1 a généré des rendements de 450 %, et la vague 3 a ajouté 1 300 % supplémentaires pour démarrer. Une vague 5 prolongée pourrait donner des résultats spectaculaires. Est-ce la prochaine étape pour Ethereum et cela pourrait-il être dû à la mise à niveau EIP-1559 ?

Image en vedette d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com