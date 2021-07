La fractale historique de la volatilité du Bitcoin indique la création d’une explosion haussière

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin est resté bloqué dans une fourchette de négociation de plus en plus étroite et a à peine bougé depuis des semaines. La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a été ennuyeuse par rapport à sa volatilité caractéristique.

En regardant la volatilité historique de l’actif, un modèle fractal pourrait se former qui suggère que le prix par BTC est sur le point de décoller à des niveaux sans précédent.

Les fractales et comment l’histoire ne rime pas mais se répète souvent

Mark Twain a déclaré que “l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent”. La déclaration explique mieux la théorie derrière la répétition des modèles de prix appelés fractales.

Lecture connexe | Bitcoin prêt à montrer de la force, mais dans quelle direction il va casser

Ces fractales semblent similaires à un autre point de l’action historique des prix et aident les analystes à prédire et à anticiper le comportement futur du marché. Les résultats peuvent être mitigés, car les choses se passent rarement exactement les mêmes. Ce fait a valu aux fractales une réputation négative, cependant, même dans Bitcoin, il existe un comportement spécifique auquel on peut s’attendre.

Chaque cycle est similaire en comparaison lors d’un zoom arrière | Source : BLX sur TradingView.com

Par exemple, chaque percée majeure au-delà des sommets historiques a entraîné une tendance haussière parabolique et les comparaisons visuelles sont indéniables. La tendance haussière la plus récente s’est arrêtée brusquement, transformant un trébuchement en un effondrement total de 50 % ou plus.

Alors que le marché se demande si la tendance haussière est kaput, même les détails techniques ont été mitigés. Il y a une poignée de bougies doji sur la semaine, une fourchette de négociation serrée et la volatilité est tombée à un niveau significatif. Tous ces signes indiquent un retour de bâton possible, et si « l’histoire » y est pour quelque chose, la volatilité devrait monter en flèche.

Ce que dit la volatilité historique sur la finale de Bitcoin Bull Run

Partout dans la nature, il existe des motifs fractals qui se répètent encore et encore. Le comportement du prix des actifs financiers présente couramment ce type de comportement qui se répète, comme un cycle entre les marchés baissiers et haussier.

Bitcoin n’est pas différent et est connu pour ses motifs qui apparaissent encore et encore. En regardant l’indicateur de volatilité historique sur des périodes hebdomadaires, nous pourrions avoir l’un de ces cas en préparation.

La consolidation en milieu de cycle accélère la volatilité | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Lors du précédent marché haussier, il est clair que le cycle actuel ne suit pas complètement en termes d’évolution des prix “uniquement à la hausse”, après l’une des plus grandes secousses, la volatilité s’est finalement maintenue au-dessus d’un niveau clé et a commencé la dernière étape marché haussier. .

Quiconque aurait supposé que c’était le sommet du cycle aurait été laissé dans la poussière car Bitcoin a produit un autre 900% + ROI du marché haussier et la volatilité est devenue parabolique.

Lecture connexe | L’indicateur de force de la tendance Bitcoin suggère que la course haussière n’est pas encore terminée

Bitcoin est de retour et essaie de rester au-dessus d’une ligne de support très similaire et, en cas de succès, il devrait renvoyer de la volatilité le long d’une courbe parabolique avec l’action des prix. Cela placerait le sommet du cycle haussier actuel vers décembre, qui, historiquement, a marqué un sommet ou un creux significatif chaque année depuis 2017.

Pensez-vous toujours que l’histoire ne rime pas ?

Suivez @TonySpilotro sur Twitter ou via TonyTrades Telegram. Le contenu est éducatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com