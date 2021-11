La fractale qui met Bitcoin à 100 000$ avant la fin de l’année

Bitcoin s’est principalement consolidé en dessous de son plus haut historique depuis octobre. Les crypto-monnaies comme Ethereum et Solana ont atteint de nouveaux sommets historiques après le rallye d’octobre, mais on ne peut pas en dire autant du bitcoin.

L’entrée de BTC dans le nouveau mois n’a pas été remarquable jusqu’à présent. L’actif numérique a principalement maintenu sa valeur au-dessus de 61 000 $ malgré le ralentissement de l’élan. Cependant, une baisse soudaine mercredi a mis l’actif numérique à 60 000 $ pour la première fois depuis son ATH d’octobre.

Lecture connexe | Les afflux de Bitcoin ETF ralentissent alors que l’intérêt d’Altcoin se redresse

Le prochain grand objectif de BTC a été la barre des 100 000 $ d’ici la fin de l’année. Plusieurs analyses ont été avancées qui placent l’actif numérique à ce prix en décembre. Aucun ne s’est rapproché aussi près que cette fractale de 2017 qui voit BTC atteindre la barre des 100 000 $ avant la fin de l’année.

Placer Bitcoin à 80 000 $

Avant d’atteindre 100 000 $, la fractale bitcoin indique que BTC a rallié 30% de plus en novembre pour atterrir à 80 000 $. Le cryptanalyste Justin Bennett le souligne dans sa newsletter hebdomadaire où il analyse les mouvements du marché pour essayer de prédire la direction des actifs numériques.

BTC tend à $ 61K | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Bennett souligne des similitudes évidentes dans les mouvements de l’actif avec celui d’une fractale de 2017. Avec un graphique superposé à un autre, l’analyste montre que depuis juin, le bitcoin a suivi de près cette fractale de 2017. Cela signifie que ce déclencheur se prépare. . pendant plus de quatre mois.

De plus, la précision du mouvement avec celui de 2017 est surprenante car presque identique. Par conséquent, les tendances devraient continuer à suivre de près cette fractale, et si c’est le cas, BTC est dans une position privilégiée pour grimper vers 80 000 $.

Comment ça arrive à 100 000 $

Le Bitcoin qui s’en tient à la fractale de 2017 est tout aussi important pour sa barre des 100 000 $ qu’il l’est pour 80 000 $ en novembre. Les deux prochains mois définiront le marché de l’actif numérique à l’avenir et si la fractale est suivie d’aussi près qu’elle l’a été au cours des quatre derniers mois, alors 100 000 $ sont envisageables d’ici décembre.

Cependant, une chose à propos des fractales est qu’elles ne sont pas toujours une mesure précise de la valeur future. Ils peuvent facilement s’écarter d’un chemin établi malgré le fait qu’ils suivent la même tendance pendant des mois. Bennett le souligne dans son analyse, mais souligne également les analyses précédentes qui ont mis une valeur future n’importe où dans le stade de 207 000 $ à 270 000 $.

Lecture connexe | Méfiez-vous du FOMO: le volume d’achats de Bitcoin Spot reste faible, malgré le nouvel ATH

Fondamentalement, cela signifie que l’avenir du bitcoin, ou du moins les deux derniers mois de 2021, est incroyablement optimiste. La fractale peut ou non dévier. Cependant, les indicateurs indiquent que BTC surfe sur la vague à 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

Le cryptanalyste note également que les cycles de pointe de BTC se sont allongés ces derniers temps. Par conséquent, même si BTC n’atteint pas ce niveau de prix en décembre, le cycle devrait durer jusqu’au premier trimestre 2022, ce qui signifie que nous pourrions continuer à voir des prix plus élevés jusqu’en mars de l’année prochaine.

Image en vedette de FreightWaves, graphique de TradingView.com