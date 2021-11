La seconde moitié du documentaire explosif « Les princes et la presse » a été diffusé ce soir sur BBC Two. L’émission suit la relation entre le duc de Cambridge, le duc de Sussex et la presse, de 2018 à nos jours. Le documentaire affirme que les ménages de William et Harry se sont informés l’un contre l’autre d’une manière comparable à celle du prince Charles et de la princesse Diana lors de leur mariage tumultueux.

La semaine dernière, Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House ont publié une déclaration commune, fustigeant les « affirmations exagérées et infondées » du documentaire.

Ils ont dit qu’il était « décevant » que la BBC donne de la crédibilité à de telles affirmations.

Cependant, la société a riposté, arguant que le programme portait sur « la façon dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l’industrie de la radiodiffusion et de la presse ».

Dans l’épisode de ce soir, le programme examine ce qui s’est passé après que Harry et sa femme Meghan Markle se soient séparés du palais de Kensington, où ils avaient auparavant partagé le personnel avec William et sa femme Kate.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles appelle des avocats pour une dispute «raciste royale»

Ils ont installé leur propre foyer au palais de Buckingham, avec leurs propres assistants et équipes de communication prêts à informer en leur nom.

Le radiodiffuseur vétéran Andrew Marr, qui est l’auteur du livre « The Diamond Queen », a affirmé que le « fossé » apparu dans la famille royale permettait un « journalisme destructeur ».

Il a déclaré : « Ils ont laissé apparaître un écart. À travers cet écart, un journalisme très destructeur suivra et circulera.

« Et je pense donc que cette division est potentiellement mortelle – très, très dommageable pour toute la famille royale. »

Roya Nikkhah, rédactrice royale du Sunday Times, a ajouté que le fait que les ménages soient séparés « alimentait » la couverture médiatique.

Elle a déclaré à la BBC: «Pendant longtemps, William et Harry ont partagé un foyer, mais bien sûr, lorsqu’ils se sont séparés, ils avaient leurs propres assistants et leur propre équipe de communication distincte, qui briefaient.

« Et cela alimente une grande partie de la couverture médiatique. »

Regardez « Les princes et la presse » sur BBC iPlayer.