La fracture numérique de demain est peut-être trop tard

Par JS Deepak

L’Inde a commencé son rendez-vous avec le destin en 1947, alors qu’elle disposait d’un total de 63 000 téléphones pour sa population de 340 millions d’habitants. En 2000, ce nombre avait atteint 30 millions. Par la suite, la croissance a explosé, alimentée par l’entreprise privée, la technologie cellulaire et des tarifs bas. Aujourd’hui, nous avons plus de 1 200 millions de connexions, 750 millions d’internautes avec des connexions sans fil représentant plus de 95 % des deux. En effet, les téléphones mobiles avec voix, données et vidéo en déplacement ont également changé la façon dont nous communiquons, traitons des affaires, achetons des produits et services et même nous divertissons !

Cependant, cette croissance a également engendré d’énormes inégalités. Il se manifeste sous la forme d’une fracture numérique, où environ 650 millions d’Indiens, en particulier ceux dans l’ombre de la vie – les pauvres, les marginalisés et les nécessiteux – n’ont pas accès à Internet, ce que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquis. . Ils sont ainsi privés de l’immense éventail d’avantages que cette technologie libère et met littéralement à portée de main !

Les causes de la fracture numérique ne sont pas difficiles à cerner. L’absence de connectivité en est une. L’investissement privé suit la promesse et le potentiel de profits. Il n’est donc pas surprenant que les réseaux haut débit à large bande des opérateurs de télécommunications privés soient dominants dans les centres urbains avec une plus grande capacité à payer pour les services.

L’absence de culture numérique, ou l’incapacité d’utiliser un ordinateur, un appareil ou un smartphone, est la deuxième raison du manque d’accès à la technologie numérique. Certaines estimations suggèrent que moins d’un cinquième des ménages ruraux maîtrisent le numérique.

Les appareils et smartphones inabordables constituent un autre obstacle à l’accès aux services électroniques. Les smartphones et les forfaits Internet les moins chers sont clairement hors de portée de nombreuses familles. Dans un écosystème où de plus en plus de services se déplacent en ligne, leur handicap est amplifié. Si nous n’investissons pas rapidement pour préparer l’Inde à la 5G, l’incapacité à déployer les dernières technologies deviendra un autre obstacle à la fourniture de services numériques de pointe au plus grand nombre.

Les programmes gouvernementaux, y compris le programme phare Digital India, promettent à tous des services à large bande et en ligne omniprésents. Et il y a eu des progrès. Mais hélas, entre l’idée et sa mise en œuvre, il reste un grand décalage qui perpétue et même accentue ce clivage. Et la domination des forces du marché dans le secteur des télécommunications ne fait qu’empirer les choses !

La pandémie a encore amplifié les conséquences néfastes de cette division. Seulement 15 % environ des écoles publiques ont des connexions à large bande et environ 40 % ont des tablettes ou des ordinateurs. Dans ce scénario, des dizaines de millions d’enfants parmi les plus pauvres ont peu de chance d’accéder virtuellement à leurs cours à l’école ou à domicile ! Leurs niveaux d’apprentissage régresseront par conséquent, conduisant à d’éventuels décrochages. Cela peut conduire à des inégalités en cascade pour toute une génération !

L’histoire est similaire dans le domaine de la santé. Lors de la récente deuxième vague de Covid 19, les classes moyennes et supérieures des zones urbaines ont eu accès à la téléconsultation et ont pu exprimer leur détresse sur les réseaux sociaux. Cependant, ceux des villages n’ayant pas accès aux réseaux numériques, souffraient souvent en silence. Même la plate-forme CoWIN pour la vaccination, louable en elle-même, se démarque comme un exemple frappant d’iniquité car seuls les connaisseurs en numérique peuvent utiliser cette application.

Quelle pourrait alors être la voie à suivre ?

Nous devons accepter qu’il ne peut y avoir rien de plus inégal que l’égalité de traitement des inégaux. La réduction de la fracture numérique nécessite donc des efforts spéciaux, urgents et ciblés de la part du gouvernement. Deuxièmement, un investissement important, de l’ordre de 10 milliards de dollars, doit être réalisé, année après année, dans les infrastructures numériques. Le Fonds d’Obligation de Service Universel du département Télécom est à lui seul insuffisant pour financer ces dépenses.

La création d’un fonds d’infrastructure à large bande avec un large corpus provenant de sources privées, multilatérales et gouvernementales, y compris les revenus des enchères de spectre, est un must. Notre secteur des télécommunications est aujourd’hui en mauvaise santé financière. Ainsi, le gouvernement doit intervenir en grand, comme cela a été fait par d’autres grandes économies qui sont numériquement avancées.

Troisièmement, pour concevoir et construire des autoroutes numériques, leurs branches rurales, et assurer leur utilisation optimale en partageant l’infrastructure, une entité habilitée doit être mise en place, responsable de la qualité et de la ponctualité. Une telle approche semble avoir bien servi le secteur routier. Quatrièmement, les compétences numériques, nécessaires aujourd’hui à la fois pour la vie et pour les moyens de subsistance, doivent être transmises sur le pied de guerre en transformant les programmes gouvernementaux d’alphabétisation numérique en missions de compétences, en élargissant la portée, y compris par le biais du secteur privé. Cinquièmement, la prestation de services du dernier kilomètre doit devenir une réalité. La connectivité, les appareils et l’aide de personnes formées dans les centres de services villageois, les écoles et les cliniques sont impératifs.

Beaucoup se demanderaient si l’homme ordinaire en Inde est en grand danger d’être laissé pour compte. Le jury est peut-être encore sur cette question, mais une chose est claire. Sans la puissance d’Internet derrière lui, il a peu de chance. Le meilleur moment pour s’attaquer à la fracture numérique était il y a dix ans. Le deuxième meilleur moment, c’est maintenant ! Demain sera peut-être trop tard si nous valorisons le développement inclusif.

(L’ambassadeur JS Deepak a travaillé en tant que secrétaire des télécommunications et des technologies de l’information, gouvernement indien. Courriel : jsdeepakias@gmail.com)

