La «fracture sociale» de Kate Middleton avec William «a créé une tension précoce dans la relation» | Royal | Nouvelles

Kate Middleton « sait quel est son rôle », déclare l’expert

Les Cambridges devraient célébrer leur dixième anniversaire en tant que couple marié ce mois-ci, et des personnalités du monde entier devraient envoyer leurs vœux à William et Kate. Depuis leur mariage en 2011, ils n’ont cessé de se renforcer en tant que couple et ont fermement établi leur popularité auprès du public. Ils font partie des membres de la famille royale les plus célèbres, arrivant deuxième et troisième seulement devant la grand-mère de William, la reine.

Au cours de leur union, ils ont fait de nombreuses tournées à travers la planète, défendu une série de questions et d’initiatives importantes, tout en accueillant trois adorables enfants dans le monde – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Bien que leur mariage semble être une vraie romance, le couple a enduré leurs difficultés – et s’est temporairement séparé en 2007, William ne sachant pas si Kate, également connue sous le nom de Catherine, serait sa femme.

William se rendrait vite compte que sa vie n’était pas complète sans Kate, et moins de trois mois après leur rupture, le couple était de nouveau ensemble.

Mais, selon l’auteur Andrew Morton – qui a écrit une biographie explosive sur la mère de William, la princesse Diana – Kate a d’abord eu du mal à faire face à la «fracture sociale» perçue.

La « fracture sociale » de Kate Middleton avec William « a créé une tension précoce dans la relation » (Image: GETTY)

S’exprimant sur le documentaire de 2011 William et Kate dans le futur, M. Morton a déclaré: « Quand Catherine a rencontré William, elle était vraiment au-dessus de son poids social, elle était après tout une fille d’un foyer de la classe moyenne, traitant avec les classes supérieures, où tous ceux qui venaient dîner étaient Lord ou Lady ceci … se mêlant à ce genre de cercles.

«Elle se serait sentie très tôt très intimidée à ce sujet.

«Je me souviens qu’une des amies de Catherine m’avait dit qu’elle n’aimait pas le fait qu’elle cuisinerait dans la cuisine, être traitée un peu comme un skivvy, et William bavarderait avec un seigneur ou une dame qui était étudiant au collège.

«Cette fracture sociale a donc créé des tensions dès le début de la relation.

JUST IN: L’oncle de Kate se souvient que William préparait des tasses de thé lors de la première réunion

« Maintenant, Catherine est amicale avec la plupart des amis de William. »

La pression a toujours été sur William de trouver une femme, d’autant plus qu’il sera un jour monarque.

L’historien royal Robert Lacey a affirmé l’année dernière que William était «incertain» de sa relation avec Kate, qui sortait ensemble depuis environ six ans en 2007.

Le couple s’était rencontré à l’Université de St Andrews, mais M. Lacey a déclaré dans un appel téléphonique que cela avait pris fin.

Selon Us Weekly, il a déclaré: «Kate s’est excusée d’une réunion à Jigsaw, le magasin de mode avec lequel elle avait récemment commencé à travailler, pour prendre un appel de William dans une pièce hors de portée des autres acheteurs.

« Elle a fermé la porte pendant plus d’une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire. »

Mais les rapports montrent que moins de trois mois plus tard, le couple a recommencé à se fréquenter et qu’il serait fiancé d’ici trois ans.

Au cours du documentaire, Katie Nicholl a également détaillé les autres pressions subies par William, car il a été contraint de choisir de passer du temps à Londres avec sa famille ou de rester avec ses nouveaux amis militaires, après avoir rejoint les forces armées.

S’exprimant dans l’émission, elle a déclaré: « Je pense que Kate l’a poussé dans un coin. Je pense qu’elle voulait un peu plus d’engagement. William travaillait dur dans l’armée, très occupé – il avait des examens, une formation.

Arbre généalogique royal (Image: EXPRESS)

«Il était très impliqué dans ses engagements militaires. Et je pense qu’en même temps, il leur était devenu de plus en plus difficile de passer du temps ensemble.

«William passait du lundi au vendredi à la caserne de Bovington, donc son temps était complètement occupé par des engagements militaires, et le week-end, il finissait par rester avec ses amis, ses nouveaux amis de l’armée.

« Il ne voulait pas retourner à Londres tous les week-ends. »