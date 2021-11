La fragilité défensive alarmante de Manchester United

11/03/2021 à 22:23 CET

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer continue sur sa lancée au niveau des résultats et du jeu en cette saison 2021/22 : après avoir battu (0-3) Tottenham à domicile lors de la dernière journée de Premier League, les Britanniques n’ont pas pu passer du nul contre l’Atalanta lors de la quatrième journée de l’UEFA Champions League et perd la première place du groupe F. L’équipe anglaise a encaissé un total de 23 buts toutes compétitions confondues jusqu’à présent.

Les Red Devils, qui chutent à la deuxième place avec les mêmes points que Villarreal d’Unai Emery, sont l’une des équipes anglaises les plus vulnérables cette saison. Ils ont concédé un total de 23 buts et seuls Norwich City (28) et Leicester City (25) ont un pire bilan à ce stade du parcours.. La fragilité défensive de l’équipe a été un fléau pour Ole Gunnar Solskjaer dans les grands matchs : il en a concédé cinq contre Liverpool et quatre autres contre Leicester City.

L’équipe rouge de Manchester a enregistré sept victoires, trois nuls et cinq défaites jusqu’à présent cette saison et sa situation dans les différentes compétitions est alarmante.: cinquième de Premier League avec 17 points sur 30 possibles et deuxième de Ligue des Champions avec un total de sept, le même que le leader, Villarreal. En Carabao Cup, en revanche, ils ont été éliminés au premier tour lorsqu’ils ont perdu contre West Ham..

Sur la corde raide, pour la énième fois

Le tirage au sort de Manchester United lors de sa visite à l’Atalanta lors de la quatrième journée de l’UEFA Champions League laisse le manager Ole Gunnar Solskjaer de retour sur la ligne: tSuite à l’humiliante défaite face à Liverpool à Old Trafford, le sélectionneur est surveillé à la loupe par le secrétariat technique mais aussi par la direction britannique..

Le Norvégien a repris les rênes du club en 2019 et a depuis mené un total de 147 matchs, avec un bilan de 78 victoires, 33 nuls et 36 défaites.. Malgré la croissance du club, avec un vice-champion à la fois en Premier League et en Europa League, l’entraîneur n’a toujours pas atteint l’objectif principal : remporter le premier titre depuis la saison 2016/17.