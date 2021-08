La fragmentation du marché de la crypto-monnaie pose des défis ⋆ Les nouveaux médias cryptographiques

Alors qu’un nombre croissant de traders professionnels entrent dans l’espace des actifs numériques, ils peuvent être tentés de voir les marchés à travers une lentille traditionnelle. Pourtant, Les marchés des crypto-monnaies présentent de nombreuses différences fondamentales, ayant émergé comme un marché à croissance rapide, secteur non réglementé et en évolution technologique. À bien des égards, les principes de décentralisation et de financement ouvert sont en contradiction avec les réglementations existantes et la manière dont les institutions sont habituées à fonctionner. L’une des caractéristiques des marchés de la crypto-monnaie est le degré élevé de fragmentation des liquidités, qui s’accompagne d’un ensemble unique de défis et de certaines opportunités.

Marché et bourses de la crypto : une industrie vaste et complexe

La structure des plates-formes de négociation est la première et la plus évidente différence entre les actifs numériques et les marchés traditionnels. Contrairement aux marchés traditionnels, qui sont régis par des réglementations juridictionnelles, les marchés de la cryptographie comprennent un grand groupe d’échanges internationaux comme Bitstamp, Kraken et Coinbase en concurrence les uns avec les autres. Des entreprises locales telles que Bitcoin Suisse et Crypto Finance agissent en tant que courtiers.

Les marchés sont tellement fragmentés que même si les cinq plus grandes bourses du monde fusionnaient, la nouvelle entité ne représenterait toujours qu’environ 40 % du volume global des transactions..

De plus, étant donné qu’un volume important d’échanges d’actifs numériques est effectué via des bureaux de gré à gré, il est difficile de savoir exactement quelle proportion de l’offre totale en circulation d’un actif donné change de mains via les échanges.

Pour rendre les choses plus complexes, les échanges décentralisés gagnent également en popularité. Uniswap, l’un des DEX les plus importants et les plus utilisés, a vu le total des actifs immobilisés augmenter de cinq fois en six mois, passant de 1,3 milliard de dollars en décembre à 8 milliards de dollars en mai, selon le site de suivi DeFi Pulse.

Jetons de sécurité : les progrès réglementaires seront déterminants

L’expression « actifs numériques » comprend également les actifs symboliques, qui sont considérés depuis des années par les observateurs du secteur comme un catalyseur clé de la croissance à long terme.

Les jetons de sécurité se présentent sous différentes formes. Par exemple, les jetons d’actions représentent des actions, les jetons basés sur la dette représentent des instruments tels que des obligations ou des hypothèques, et les jetons basés sur des actifs représentent le droit à la propriété fractionnée d’un actif sous-jacent.

La réglementation a été une pierre d’achoppement clé jusqu’à présent. Les jetons de sécurité étaient réglementés de la même manière que les titres conventionnels, imposant la création d’une gamme d’entités juridiques distinctes et agréées, telles qu’un dépositaire de titres et un système de compensation. Ces mesures assurent une meilleure protection des investisseurs mais ont également rendu extrêmement complexe l’obtention d’une licence commerciale pour les opérateurs du secteur.

Ces obstacles à la création d’échanges de jetons de sécurité réglementés ont entravé la croissance des marchés secondaires. Bien que la liquidité des jetons de sécurité se soit améliorée au cours des dernières années, l’infrastructure réglementaire et commerciale reste sous-développée. Dans certains cas, les plateformes d’émission offrent un marché secondaire pour la négociation de jetons, mais il y a un manque général de liquidité et les volumes sont faibles.

Il y a des signes positifs de progrès réglementaires. En Suisse, la loi DLT entrera en vigueur en août 2021, simplifiant considérablement le processus d’établissement de sites de jetons de sécurité réglementés.

La Commission européenne semble désormais prête à emboîter le pas, avec le régime pilote DLT annoncé en septembre dernier.

À mesure que la réglementation s’adaptera aux caractéristiques spécifiques de la négociation d’actifs numériques, les obstacles à la création de nouvelles installations de négociation seront abaissés. Bien que cela puisse améliorer la profondeur globale de la liquidité, cela entraînerait une fragmentation supplémentaire du marché. Les grands échanges cryptographiques peuvent se trouver en concurrence avec des plates-formes de négociation de jetons de sécurité spécialisées au niveau régional ou territorial.

Surmonter les défis de la fragmentation

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les commerçants? Un marché fragmenté offre des opportunités sur différentes plates-formes de négociation, grandes et petites, mondiales et locales, centralisées et décentralisées. Par conséquent, le principal défi est de s’assurer que les commerçants peuvent trouver les meilleures sources de liquidités disponibles tout en atténuant les risques de fragmentation, ce qui nécessite des solutions innovantes.

Les frais et les dérapages sont un risque majeur, car la répartition de la liquidité sur plusieurs sites signifie que les ordres plus importants impliquent de s’engager avec plusieurs bourses, courtiers ou bureaux de gré à gré pour être exécutés. Les frais peuvent varier considérablement d’un site à l’autre. Une liquidité relativement faible sur une plateforme donnée signifie que les transactions importantes sont très visibles, introduisant le risque supplémentaire de frontrunning.

Un système de gestion d’exécution automatisé permet aux traders de se connecter à un éventail de sites en utilisant des algorithmes d’exécution pour diviser et randomiser les ordres. Cela peut être combiné à une stratégie de routage intelligent des commandes (SOR), qui envoie automatiquement les commandes aux sites offrant le meilleur prix et la meilleure profondeur de liquidité. Le résultat net est un moyen efficace de trader tout en minimisant les risques de dérapage et de front running.

Un autre point à souligner est que l’espace des actifs numériques manque d’une norme de communication commune. Sur le marché traditionnel des actifs, FIX est utilisé par tous les principaux sites. Cependant, les fournisseurs de liquidités du secteur des actifs numériques utilisent une gamme d’API différentes pour échanger des données basées sur des systèmes tels que REST et WebSocket. Aucune règle commune n’existe, donc la façon dont une certaine action est exécutée sur deux bourses différentes est susceptible de différer.

En conséquence, l’établissement et le maintien d’une connectivité fiable avec une gamme de sites peut être un défi technique complexe. Les fournisseurs de technologies peuvent gérer ces problèmes, en fournissant une connectivité via une connexion FIX standard à un large éventail de sites.

Règlement hors chaîne pour gérer les risques de contrepartie

Dans un marché naissant où choisir des partenaires fiables est un défi, le risque de contrepartie est réel. Les institutions doivent trouver un équilibre ici. Pour garantir la meilleure exécution et répondre aux besoins des clients, ceux-ci doivent avoir accès à autant de plateformes de liquidité que possible, mais cela augmente la charge de contrôle pour atténuer le risque de contrepartie.

De plus, les échanges de crypto-monnaie exigent généralement que les commerçants ouvrent un compte et fournissent un crédit à l’avance pour préfinancer toute transaction. Certaines bourses offriront des lignes de crédit aux plus gros commerçants, mais cela se produit généralement au cas par cas.

Par conséquent, pour avoir accès à un large éventail de liquidités, un commerçant devrait ouvrir des comptes auprès de chaque échange et maintenir chacun alimenté en crédit. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ces exigences agissent comme un goulot d’étranglement systémique qui augmente le risque de contrepartie, entrave la meilleure exécution et, ironiquement, introduit la tâche fastidieuse de gérer plusieurs portefeuilles.

Pour surmonter ces défis, il y a une demande croissante des acteurs institutionnels pour les plateformes d’actifs numériques qui permettent un règlement hors chaîne. Un réseau de règlement intermédiaire se situe entre l’institution financière et diverses plates-formes de négociation, sous-traitant le règlement hors chaîne à un partenaire de confiance et éliminant ainsi le risque de contrepartie. Le commerçant peut stocker tous les fonds dans un portefeuille sécurisé, multi-devises, multi-adresses et auto-gardien, il suffit de financer chaque règlement avant l’exécution.

Y a-t-il des opportunités dans la fragmentation ?

Bien que les défis de la fragmentation soient considérables, elle crée également des opportunités. Un exemple est qu’il permet aux traders de profiter des « spreads croisés », qui se produisent lorsque les carnets de commandes de différents sites ne s’alignent pas. Lorsque cela se produit, la meilleure offre sur un site est supérieure à la meilleure demande sur un autre, ce qui entraîne des marchés croisés. Vous pouvez effectivement vendre un actif à un prix plus élevé que celui auquel vous l’avez acheté.

Le graphique ci-dessus montre un exemple réel du carnet d’ordres agrégé provenant de sites distincts. En dessous d’une quantité de 1,3 BTC, les prix offerts dépassent les prix demandés. Ce type d’anomalie de marché montre que il y a des avantages significatifs à automatiser la connectivité à un large éventail de plates-formes de négociation, permettant aux traders de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent.

La fragmentation et la recherche de liquidité offrent également d’autres opportunités que l’on ne trouve pas sur les marchés traditionnels. Par exemple, il est possible de générer des rendements en apportant des liquidités à un échange décentralisé ou à un protocole de prêt tel que Compound. Il existe également désormais des services de prêt centralisés offrant des caractéristiques de rendement similaires.

Bien que la situation continue d’évoluer, il est juste de dire que la structure des marchés des actifs numériques commence à émerger plus clairement. Une chose semble inévitable – l’innovation technologique en cours qui caractérise l’espace, combiné avec le sens de régulation, signifie que la fragmentation est susceptible de rester une caractéristique. Bien que cela s’accompagne de ses propres défis et opportunités, un écosystème de commerce secondaire plus dynamique est en train d’émerger qui aidera à compenser les défis de la fragmentation tout en créant davantage de nouvelles opportunités.