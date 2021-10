La Française Charlotte Liautier, championne du Santander Golf Tour LETAS Barcelona

22/10/2021 à 19:08 CEST

Avec un par accumulé après trois jours de compétition au Real Club de Golf El Prat, Charlotte Liautier a été proclamée championne du Santander Golf Tour LETAS Barcelona. La joueuse amateur française remporte ainsi sa première victoire dans un tournoi professionnel, après un grand tournoi sur le parcours exigeant de Barcelone.

El Prat a été féroce tout au long de la semaine, mais Liautier avec des tours de 72, 72 et 74, pour un total de 216 coups, il a réussi à remporter la septième manche du Santander Golf Tour.

Un birdie décisif au 17e trou qui la plaçait en tête des solitaires en l’absence de trou, Liautier s’est imposée devant l’amatrice allemande Helen Briem et l’Anglaise Rachael Goodall qui a terminé avec plus d’un total.

« Une semaine incroyable »

« Cela a été une semaine incroyable, c’est ma meilleure victoire à ce jour, ma première en tant que professionnel et pour cela je suis très heureux. J’ai très bien joué durant la semaine sur un terrain très exigeant et il était en parfait état & rdquor ;.

«Être avec mon petit ami, mon caddie et mon entraîneur dans le sac m’a beaucoup aidé toute la semaine. Cela a été l’une des clés. De plus, le parcours a demandé beaucoup de verdissement, et le putting a été essentiel pour pouvoir gagner & rdquor;, a-t-il précisé.

En deuxième position, c’est fini La joueuse amateur allemande Helen Briem, qui à seulement 16 ans s’est battu pour sa victoire la plus importante à ce jour, après avoir récolté la PING Junior Solheim Cup 2021 au Sylvania Country Club, Ohio en septembre dernier.

Mireia Prat, sixième à El Prat

La joueuse de Torelló, Mireia Prat, a terminé en sixième position, étant la meilleure espagnole et décerner le prix Golf Hadas au meilleur joueur national du tournoi.

A la fin de la compétition, ils ont rencontréou les six joueuses qui joueront l’année prochaine avec tous les droits sur le Ladies European Tour : Lily May Humphreys, Gabrielle Macdonald. Nina Pegova, Rachael Goodall, Sofie Brigner et Emilia Tukiainen.

Le prochain arrêt de la Le Santander Golf Tour aura lieu au Larrabea Golf Club les 27 et 28 octobre.