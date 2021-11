La France a écorché l’exclusion de Patel de la réunion « Jeter des jouets du landau à grande échelle » | Politique | Nouvelles

La France et le Royaume-Uni sont à couteaux tirés depuis des mois sur l’échec perçu des patrouilles frontalières françaises pour empêcher les migrants à Calais et dans d’autres campements de la côte française d’essayer de traverser la Manche en Grande-Bretagne. Priti Patel devait rencontrer ses homologues de France, de Belgique et des Pays-Bas dimanche, mais finalement sans y être invitée en représailles à la publication publique d’une lettre à Emmanuel Macron décrivant ses propositions pour faire face à la crise des migrants. L’ancienne conseillère spéciale Claire Pearsall a dénoncé le président Macron pour sa conduite et lui a demandé d’arrêter de « jeter des jouets hors de la poussette ».

Elle a poursuivi: « Il doit surmonter cela. Le président Macron doit passer du fait que nous avons eu le Brexit – c’est arrivé.

« Nous pouvons toujours faire partie de la solution simplement parce que nous ne faisons pas partie du bloc avec les 27 autres États membres. »

La lettre que M. Johnson a publiée sur son Twitter jeudi soir a provoqué la colère des Français, suggérant que la conversation aurait dû rester privée.

Dans le document, le Premier ministre a énoncé cinq mesures que les deux pays pourraient prendre pour dissuader les migrants de faire le voyage périlleux après la mort de 27 personnes en tentant de traverser la Manche.

« Nous ne reculerons pas devant le défi auquel nous sommes confrontés, et la semaine prochaine, je continuerai à faire pression pour une plus grande coopération avec les partenaires européens, car un échec pourrait entraîner des scènes encore pires dans l’eau glaciale au cours des prochains mois d’hiver. «

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré lors de sa tournée médiatique dimanche : « Cela doit cesser.

« Maintenant, bien sûr, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous avons besoin de la coopération des Français… J’espère que les Français… travailleront avec nous.

« Je pense que le Premier ministre a eu tout à fait raison de définir les cinq domaines dans lesquels nous pourrions certainement coopérer davantage. »