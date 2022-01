La France a infligé une amende de 210 millions d’euros à Google et Facebook et les cookies sont à blâmer | La technologie

Google et Meta ont tous deux été condamnés à une amende par la France et la raison en est la façon dont les deux sociétés gèrent l’acceptation ou le rejet des cookies.

La saison des amendes a commencé et les premières entreprises à en recevoir une sont Google et Meta, anciennement Facebook. C’est le gouvernement français qui a eu l’honneur d’infliger des amendes aux deux entreprises, le montant à payer est de 210 millions d’euros. Cela peut sembler un chiffre exorbitant, mais le pouvoir des entreprises concernées doit être pris en compte.

Quelle a été la raison de cette amende de millionnaire? La Commission nationale de l’information et des libertés en France a constaté que Google et Meta n’ont pas joué juste en matière de cookies. Et, est-ce que ce que cette institution française allègue, c’est que les deux sociétés ont rendu difficile le rejet des cookies.

Bien entendu, en acceptant ces éléments, les deux sociétés ont facilité l’action des utilisateurs. Bien que le montant total soit de 210 millions d’euros, celui qui est sorti le plus mal est Google, qui est celui qui doit payer 150 millions, tandis que Meta ne doit payer que 90 millions..

Mais les deux sociétés seraient obligées de faciliter le rejet des cookies ou le gouvernement français ajouterait 100 millions d’euros supplémentaires à l’amende. Pour le moment, la seule entreprise qui a répondu à cette décision de la CNIL est Meta, qui a indiqué qu’elle examine toujours les raisons de cette décision.

Google est toujours absolument silencieux, bien que les déclarations soient susceptibles de venir le plus tôt possible. La vérité est qu’il est intéressant de voir des entreprises de ce calibre se voir infliger des amendes par les gouvernements et, c’est qu’elles sont à la merci des lois de chaque pays dans lequel elles travaillent..

Nous devrons attendre de voir comment cette affaire évoluera, même s’il est fort probable qu’elle se concrétisera par Google et Meta. Il y a encore une longue année à venir donc il est probable que dans quelques mois nous verrons d’autres entreprises traverser cette même situation.