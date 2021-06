La France, à la recherche d’un billet pour les huitièmes du Championnat d’Europe

18/06/2021 à 18:58 CEST

.

Sélection de France, qui a brillé lors de sa première avant Allemagne (1-0), atteint Budapest avec un bon moral et désireux d’assurer leur présence en huitièmes de finale avec une victoire contre Hongrie, qui promet de se battre jusqu’à la dernière minute pour devenir le « tueur géant » de ce « groupe de la mort ».

La possibilité que Didier deschamps faire ou non des rotations mène les spéculations face à la rencontre contre Hongrie. Lors des précédentes phases finales que les “bleus” ont disputées sous sa direction, le sélectionneur français a opéré des changements lors de la phase de poules pour mieux gérer les efforts et faire entrer plus de joueurs dans la dynamique de la compétition.

Cependant, la ténacité du groupe F (les attend le Portugal, l’actuel champion) et les très bons sentiments que la France a laissés à ses débuts contre l’Allemagne, peuvent faire Deschamps optez ce samedi pour conserver le onze de départ avec lequel vous avez battu les Allemands. Dans ce match, Deschamps Il n’a effectué que deux changements (en minutes 89 et 95), loin des cinq autorisés, afin d’assurer le 1-0 serré qui a permis la victoire française.

Avec une convocation de 26 hommes, cependant, le sélectionneur français peut être incité à faire plus de changements, et plus tôt, si le résultat leur est plus favorable, afin de ne pas créer une division trop nette entre les titulaires et les autres et donner du repos à certaines de ses figures.

Pour sa part, Hongrie, après sa lourde défaite contre le Portugal (0-3) lors de la première journée, ils tenteront de surprendre l’actuel champion du monde en profitant de leur statut d’hôte devant les plus de 60 000 fans qui rempliront les tribunes de la Puskás Aréna. Les de Marco Rossi Ils n’ont pas signalé de nouvelles blessures, donc un plan de match similaire à celui du premier affrontement est attendu, après quoi il a assuré que son équipe “a bien joué jusqu’au premier but”, inscrit par les Portugais à la 84e minute du match.

La pression, l’agressivité et le cœur sont les plus grandes armes d’une équipe qui, menée par l’attaquant ignifuge Adam SzalaïIl n’a pas peur de se lever et d’affronter les géants du football européen face à face.

Le compagnon de Szalaï dans l’attaque hongroise, Roland Salai, assuré qu’ils travaillent déjà à corriger certaines erreurs et qu’ils feront “tout leur possible” pour quitter le stade “la tête haute” contre France ce samedi. Enveloppés dans la chaleur de leur hobby, Hongrie, qui en 2016 a de nouveau contesté une Eurocoupe Après 44 ans, il sautera dans l’herbe sans rien perdre et avec l’espoir de figurer dans le premier grand “coup de cœur” de ce “groupe de la mort”.

Les files d’attente probables

Hongrie: Gulácsi; Botka, Orbán, Szalai A.; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Négo, Fiola ; Szalaï Á. et Salaï.

France: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez ; Kanté, Rabiot, Pogba ; Griezmann, Mbappé et Benzema.