La France adopte une loi sur la bioéthique qui introduira les chimères, le génie génétique du « matériel humain » ⋆ .

Dans sa dernière révision, la loi permettra également l’accès à la procréation artificielle à toutes les femmes, y compris les femmes en couples de même sexe et les femmes célibataires.

11 juin 2021 (LifeSiteNews) — L’Assemblée nationale française a adopté une loi de bioéthique radicalement transgressive qui entrera vraisemblablement en vigueur début juillet, une fois passée ses dernières barrières législatives à l’issue de cette troisième lecture. Elle est véritablement révolutionnaire dans sa conception du monde et de la société. Elle marque la fin de la reconnaissance de paternité, mais aussi le début des chimères fabriquées légalement, et d’autres types de génie génétique du « matériel humain ».

La première loi française sur la bioéthique date de 1992 ; dès le départ, des dispositions ont été prises pour sa révision périodique, et au fil des ans, il a de plus en plus légalisé la recherche sur l’embryon. Dans sa dernière mutation, la loi permettra l’accès à la procréation artificielle à toutes les femmes, y compris les femmes en couple de même sexe et les femmes célibataires, comme l’avait promis le président français Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale.

L’accès à la « procréation médicalement assistée pour tous » (« PMA pour toutes ») a été rejeté par la population française lors des consultations publiques avant la mise en place du projet de loi, et a également été retiré du texte par le Sénat en février, entraînant un nouvelle discussion par l’Assemblée nationale qui a réintroduit la mesure. La version nouvellement adoptée retournera au Sénat pour un troisième débat d’ici quelques semaines, mais quoi qu’il arrive là-bas, la chambre basse disposera du vote définitif qui devrait avoir lieu au plus tard à la fin du mois. Ceci est conforme aux actions récentes du gouvernement pour forcer le texte à passer par le Parlement.

La loi introduira d’autres changements importants. Pour la première fois, des recherches destructrices sur l’embryon humain jusqu’à 14 jours seront autorisées en principe : jusqu’à présent, de telles recherches nécessitaient une dérogation préalable spéciale. La nouvelle loi libéralisera également la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et permettra la création de gamètes artificiels, de copies d’embryons humains, d’embryons chimériques (pouvant être implantés chez l’animal) et d’embryons transgéniques (y compris la fécondation in vitro avec « trois parents » ).

L’accès à l’avortement sera encore plus facile qu’il ne l’est déjà. La nouvelle loi supprime le délai de réflexion d’« au moins une semaine » et fournit également une nouvelle justification à l’avortement : « l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ». En même temps, il supprime l’obligation de consulter un titulaire de l’autorité parentale lorsque les jeunes femmes de moins de 18 ans subissent une « interruption médicale de grossesse » : avortements au-delà du terme légal de 12 semaines de gestation et jusqu’à la naissance pour des problèmes de santé affectant la mère ou l’enfant validée par au moins deux médecins et une équipe médicale.

Une autre disposition barbare introduite par amendement a été rejetée par l’Assemblée nationale. Il visait à introduire un nouveau motif pour les avortements « médicaux » : la « détresse psychosociale ».

En revanche, la clause de conscience particulière attachée à la pratique de l’avortement médicamenteux a été démantelée.

L’aspect le plus médiatisé de la loi, cependant, était celui de la procréation sans père, comme mentionné ci-dessus. La loi démodée — loi qui organise la réalité sans la contredire, que presque toute l’humanité a comprise depuis la nuit des temps — appelle la femme qui accouche « mère » et « père » l’homme qui a engendré le nouvel individu qui fut vient de naître (cette loi permet même à l’enfant à naître d’hériter de son père décédé, s’il est orphelin in utero). Le droit français suppose que le mari de la mère est le père de l’enfant, sauf preuve contraire.

Tout cela est terminé. Lorsque la loi entrera en vigueur, engendrer un enfant pourra devenir purement symbolique, et la parentalité sera adaptée au désir de la femme. Et si vous osez dire qu’un enfant a besoin d’un père, c’est que vous êtes irrémédiablement englué dans les stéréotypes de genre, dans la haine de la communauté LGBTQI+, et que vous êtes un partisan du « patriarcat » qui, comme Antonio Guterres, secrétaire de l’ONU général, dit en pleine pandémie, est la racine de tous nos maux.

Ce sont les mots qu’il a utilisés en août dernier, selon un tweet de l’ONU : « La pandémie de #COVID19 démontre ce que nous savons tous : des millénaires de patriarcat ont abouti à un monde dominé par les hommes avec une culture dominée par les hommes qui nuit à tout le monde – les femmes, hommes, filles et garçons.

C’est plus important qu’il n’y paraît. Cela montre que la pandémie, la « bioéthique » et la promotion des « droits LGBT » sont toutes liées en tant que facettes d’une même idéologie.

La France est actuellement confrontée à une grave crise consécutive aux restrictions imposées à sa population au nom du COVID. Les libertés individuelles ont été déchirées, souvent de manière absurde et contradictoire, le chômage est à son comble et les dépenses publiques ont explosé, et malgré tous ces problèmes majeurs, le gouvernement français s’est concentré sur l’application de la loi de bioéthique par le Parlement à grande vitesse.

