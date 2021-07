La France bat les États-Unis aux JO de Tokyo 2021

L’égalité, la tension et la qualité étaient attendues dans le jeu, mais peu de gens pouvaient prévoir que la sélection de États Unis enregistrer une si grosse erreur et être incapable de trouver des solutions dans les moments difficiles. Les stars de la NBA ont pris un très mauvais départ dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021, se heurtant à la dure réalité qui hante le basket-ball américain depuis des années, voyant comment d’autres équipes réduisent le talent et l’écart physique qui en faisaient auparavant des dominants. La France Il l’a démontré avec une défense remarquable, des joueurs d’un énorme talent offensif et une intelligence compétitive bien supérieure à celle d’une équipe alourdie par les pertes et la fatigue. Le résultat final était 83-76 en faveur des Gaulois.

Jeu individuel, triple abus, manque de cohésion défensive et sélection de coups moche. C’était le poker des maux qui expliquent la défaite d’une équipe qui est déjà claire sur l’énorme difficulté de remporter ce championnat. Après 25 matchs consécutifs remportés lors d’épreuves olympiques, les Américains se sont heurtés à un rival rempli de joueurs de la NBA qui savaient exactement comment les arrêter. Gobert en intimidation, Batum en défense et lancement extérieur, et De Colo et Heurtel en direction, accompagnaient parfois un brillant Fournier. Pourtant, Yabusele a été l’un des éléments déterminants dans les jeux clés, volant des ballons et capturant des rebonds face à la passivité des Nord-Américains.

La France a remporté le troisième quart-temps avec un score de 25-11

Durant abusait de lancers très ponctués et Green n’était pas le mortier défensif qu’on assume en lui. Les joueurs qui étaient très épuisés physiquement et émotionnellement, comme Booker et Holiday, prenaient trop d’importance. Autant ils ont essayé de corriger le désastreux troisième quart-temps avec un jeu un peu plus combinatoire, autant ils ont subi des revirements permanents et n’ont pu trouver d’autre moyen que de doubler après les pénétrations et de tirer à 3 points. Les Etats-Unis tenteront d’inverser la tendance de leurs duels avec l’Iran et la République tchèque, pour opter pour le meilleur deuxième du championnat, ce qui leur donnerait le droit d’être tête de série au tirage des quarts de finale.