La France dans le chaos alors que Covid déchire le pays – 180 000 nouveaux cas alors que la mutinerie se prépare sur les trottoirs | Politique | Des nouvelles

La France a enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations quotidiennes en Europe, selon les données de Covidtracker.fr. Depuis le début de la pandémie, seuls les États-Unis et l’Inde ont signalé des nouveaux cas quotidiens moyens supérieurs à 200 000. Lundi, les États-Unis ont signalé plus de 505 000 nouveaux cas de COVID-19.

La Grande-Bretagne a signalé mardi un nombre record de 129 471 nouveaux cas de COVID-19, mais les données n’incluaient pas les chiffres pour l’Écosse et l’Irlande du Nord en raison de différences dans les pratiques de déclaration au cours de la période des vacances de Noël.

Le précédent record de la France de 104 611 a été établi samedi, après que le sommet de 86 852 du 11 novembre 2020 a été battu avec deux jours consécutifs de plus de 90 000 nouveaux cas par jour en fin de semaine dernière.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas en France – qui atténue les irrégularités de déclaration quotidiennes – a atteint un nouveau record historique de 87 500.

Dimanche et lundi, le ministère de la Santé n’a signalé qu’environ 30 000 nouveaux cas par jour.

Lundi, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les infections, notamment des limites de la taille des grands rassemblements, une interdiction de manger et de boire dans les systèmes de transport et le port obligatoire de masques à nouveau à l’extérieur.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le taux d’incidence du COVID – le nombre d’infections pour 100 000 personnes par semaine – est désormais bien supérieur à 700 et à un niveau record depuis le début de la pandémie, obligeant son cabinet à prendre de nouvelles mesures.

A partir de lundi et pendant les trois prochaines semaines, tous les rassemblements publics seront limités à 2 000 personnes pour les événements en salle, et à 5 000 personnes pour les événements en extérieur, et tous les spectateurs devront être assis aux concerts.

La consommation de nourriture et de boissons sera interdite dans les transports publics de passagers – y compris les transports longue distance – ainsi que dans les salles de cinéma, tandis que dans les bars et les restaurants, toute la nourriture et les boissons devront être consommées assises et non debout.

Le masque est déjà obligatoire pour les passagers des transports en commun.

Castex a également indiqué que le travail à domicile deviendrait obligatoire pendant au moins trois jours par semaine dans la mesure du possible, et que le port du masque redeviendrait obligatoire à l’extérieur dans les centres-villes, sous l’autorité des préfectures locales.

Il a déclaré: « Je sais que cela ressemble à un film sans fin, mais il y a un an, nous avons commencé notre campagne de vaccination et maintenant nous sommes l’une des personnes les mieux vaccinées et les mieux protégées au monde. »

Afin de renforcer davantage les vaccinations, le laissez-passer vaccinal prévu par le gouvernement – qui exigera une preuve de vaccination, et pas seulement un test négatif, pour entrer dans les lieux publics – prendra effet à partir du 15 janvier, si le parlement approuve un projet de loi gouvernemental, a déclaré Castex.

Le gouvernement réduit également la période jusqu’à ce que les gens soient éligibles pour un rappel à trois mois au lieu de quatre après leur deuxième jab.

Cette décision a suscité la fureur de la chef de file du Rassemblement national Marine Le Pen, qui a déclaré : « Emmanuel Macron et le gouvernement ont constamment et sciemment menti pour imposer leur stratégie perdante des vaccins. Comme le vaccin n’empêche pas le virus d’être contracté ou transmis, je demander la fin du pass santé/vaccin.

« Les Français, notamment les jeunes et les personnes âgées, ont été trompés. On leur a promis un retour à la vie normale avec le vaccin. Désormais, ils vivent sous la menace permanente de nouvelles restrictions. Il est temps de s’engager pour un retour à la vie normale. .

« En multipliant les mesures punitives qui n’ont aucun sens, le gouvernement agite au lieu d’agir. Comment accepter des mesures aussi ridicules que l’interdiction de danser, de boire debout, de manger dans un train ou l’obligation de porter un masque dans la rue ?

« Au lieu de restreindre les libertés, prenons des mesures de bon sens : rappelons les soignants suspendus, rouvrir les lits d’hôpitaux fermés en pleine crise, redonner aux médecins la liberté de prescrire et surtout… récupérer l’hôpital public saccagé depuis des années. «

Malgré le bond des nouveaux cas, le nombre de patients hospitalisés atteints de COVID-19 est resté bien en deçà des niveaux records, les patients COVID-19 en soins intensifs ayant augmenté de 83 à 3 416 mardi, bien en deçà des sommets de plus de 7 000 début avril. 2020.

La France a également annoncé 290 nouveaux décès de Covid, portant le total à plus de 123 000, le bilan d’une journée le plus élevé depuis début mai mais bien en deçà du nombre de décès observé à la fin de l’année dernière.

Environ 77% de la population est désormais entièrement vaccinée, ce qui a fortement réduit le nombre d’hospitalisations et de décès.

Le taux d’incidence de Covid – le nombre de nouveaux cas par semaine pour 100 000 citoyens – est passé à plus de 900, le plus élevé depuis le début de l’épidémie et près du double des niveaux observés lors de la troisième vague de novembre 2020.