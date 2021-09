La France de Griezmann et Benzema cherche à riposter

09/04/2021 à 10:05 CEST

La France de Didier Deschamps, actuel champion du monde après avoir remporté le titre lors de l’édition 2018, traverse une petite crise au niveau des résultats, comme déjà apprécié à l’Euro 2020. Les Gaulois sont tombés en huitièmes de finale contre la Suisse et n’ont pas revendiqué leur affiche favorite pour remporter le titre, quelque chose qu’ils n’ont pas réalisé en 2016, lorsqu’ils ont perdu en finale contre le Portugal.

Les Français, qui ne pourront pas compter sur Kylian Mbappé pour le reste de la pause en raison d’une blessure, totalisent quatre matchs consécutifs sans gagner (quatre nuls), un record qui n’avait pas eu lieu depuis septembre 2013. A cette époque, ils ont accumulé cinq réunions.

4 – La France n’a même pas remporté ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues (4 nuls), une 1re depuis mars-septembre 2013 (5 matchs). Doute. #FRABOS pic.twitter.com/xg2NmXCQYA – OptaJean (@OptaJean) 1er septembre 2021

Les doutes qui entourent le sélectionneur français, Didier Deschamps, ont commencé à émerger malgré le fait que les Gaulois ont tout en tête pour décrocher le billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022: Ils ont quatre points d’avance sur l’Ukraine, rivale qu’ils affronteront le lendemain, et ils ont la possibilité de mettre du terrain entre les deux et de consolider comme premiers du groupe.

Deux Coupes du monde consécutives, le grand rêve

La France aborde la dernière ligne droite vers la Coupe du monde 2022 au Qatar avec un objectif clair : sceller sa deuxième Coupe du monde consécutive et la troisième de son histoire, ce qui le catapulterait dans l’une des équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition. Seuls le Brésil (5), l’Allemagne (4) et l’Italie (4) ont plus de trophées que l’équipe de France, ce qui fait autant que l’Argentine et l’Uruguay.

Si la France réalisait une nouvelle Coupe du monde Ce serait la troisième équipe à le réaliser dans toute l’histoire : le Brésil l’a réalisé lors des éditions 1958 et 1962 et l’Italie a fait de même avec les éditions 1934 et 1938.. Les Français ont conquis le premier en 1998 et le second en 2018.