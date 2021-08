La France déclare que Holochain est une technologie émergente : devriez-vous acheter ?

in

Holo HOT / USD est une plate-forme distribuée peer-to-peer dédiée à l’hébergement d’applications décentralisées construites via Holochain, qui est le cadre de développement des dApps et ne nécessite aucune utilisation de la technologie blockchain. Il s’agit d’un pont entre Internet en général et les applications créées à l’aide de l’Holochain.

Le 25 mars, Holochain a obtenu un brevet américain pour les innovations du réseau rrDHT qui s’y trouvent.

Il s’agit d’une technologie post-blockchain qui ne nécessite pas de minage ou de jalonnement, et est destinée à permettre la création de nœuds indépendants qui se valident mutuellement tout en permettant aux hôtes d’exploiter de nombreux nœuds complets, même sur des appareils mobiles.

Le 1er août, le gouvernement français a annoncé un programme de soutien aux technologies culturelles dans lequel Holochain a été mentionné comme un programme émergent pouvant créer d’importantes structures sous-jacentes pour la construction.

Devriez-vous acheter Holo (CHAUD) ?

Le 1er août, Holo (HOT) valait 0,0063 $.

Holo a obtenu sa valeur la plus élevée de tous les temps de 0,0312 $ le 5 avril. Cela rend sa valeur en août 80% inférieure. Son plus bas historique était le 13 mars 2020, à 0,00022 $. C’est une augmentation de 14 000 %.

Pour mettre les choses en perspective, nous regarderons leurs performances tout au long du mois de juillet.

Le 26 juillet, il a affiché sa valeur la plus élevée du mois à 0,0065 $. La valeur la plus basse qu’il a connue était le 21 juillet avec une valeur de 0,0043 $. Le point le plus élevé en juillet marque seulement une différence de 3% par rapport à la valeur qu’il avait en août.

Au 1er août, Holo (HOT) avait un volume de transactions de 81 470 799 $, ainsi qu’une capitalisation boursière de 1 085 845 269 $. Il y a actuellement 172,67 milliards de jetons HOT en circulation.

Étant donné que Holochain permet à presque tous les appareils d’avoir leur propre système de comptabilité basé sur une chaîne, il fournit un cadre aux développeurs pour créer des dApps et ils peuvent changer le paradigme des blockchains centrées sur les données vers un système centré sur les agents.

Avec ses différents cas d’utilisation et le soutien du gouvernement français, ainsi que sa technologie propriétaire, nous pouvons nous attendre à de grandes choses de Holo (HOT) et en tant que tel, il a le potentiel de croître en valeur à 0,0080 $ d’ici la fin août ou le fin août 27,%. Cela pourrait en faire un achat intéressant, mais ce ne serait le cas que si vous êtes le type d’investisseur qui ne craint pas de le conserver pendant de longues périodes, car votre chemin de croissance sera progressif au début.

La poste France dit que Holochain est une technologie émergente : faut-il acheter ? est apparu en premier sur Invezz.