La France dénonce la menace de Priti Patel de déchirer l’accord de 54 millions de livres sterling sur les migrants de la Manche | Politique | Nouvelles

Avant les pourparlers entre la ministre de l’Intérieur Priti Patel et son homologue français, Paris a averti que cela équivaudrait à une “grave perte de confiance” si le Royaume-Uni déposait de nouvelles demandes. Mme Patel a déclaré en privé aux députés conservateurs qu’elle se retirerait de l’accord à moins que la France n’arrête trois passages de migrants sur quatre d’ici la fin du mois. Le ministère français de l’Intérieur a déclaré: “Les conditions du financement ont été négociées en détail avec les Britanniques et il n’a jamais été question de conditionner l’argent à des cibles spécifiques d’interceptions.”

Dans le cadre de l’accord, les ministres se sont engagés à remettre 54 millions de livres sterling à la France pour soutenir ses efforts visant à arrêter les traversées de petits bateaux.

Mais cela n’a pas permis de freiner le nombre de migrants effectuant la traversée souvent dangereuse de la Manche.

Près de 14 000 migrants ont été détenus par des agents des forces frontalières jusqu’à présent cette année.

Ce chiffre a déjà éclipsé les 8.420 qui ont croisé l’an dernier, alors un nombre record.

Les responsables britanniques se plaignent en privé que les autorités françaises n’ont pas fait grand-chose pour arrêter les passages à niveau.

Un pêcheur britannique qui travaille dans la Manche a affirmé que les autorités françaises « escortaient » des bateaux de migrants vers le Royaume-Uni.

La ministre de l’Intérieur, Mme Patel, a menacé de retirer le financement en raison de la colère.

Mme Patel a déclaré aux députés: «Nous ne leur avons pas donné un centime de l’argent jusqu’à présent et la France va devoir se ressaisir si elle veut voir l’argent.

« C’est le paiement par les résultats et nous n’avons pas vu ces résultats. L’argent est conditionnel.

Il est entendu qu’aucune somme n’a encore été versée à la France.

Les Français ont pris des mesures mineures, comme interdire la vente de canots pneumatiques et de kayaks dans les villes de la Manche dans le but de dissuader les passeurs.

Cependant, les trafiquants auraient plutôt commandé les petits bateaux en ligne.

DOIT LIRE: Brexit EN DIRECT: Tumulte alors que les pollueurs ont dit de déverser les eaux usées brutes dans les rivières

“Le taux d’interception doit atteindre un certain point pour avoir un effet dissuasif”, a déclaré l’initié.

Un député français a averti que “rien ne peut empêcher” les migrants de voyager entre la France et la Grande-Bretagne.

Pierre-Henri Dumont, qui représente la région de Calais à l’Assemblée nationale française, a déclaré : mètres à cause de la longueur du rivage.

Le politicien a suggéré que les migrants préféraient ne pas rester en France et étaient plus susceptibles de parler anglais et de penser qu’il est plus facile de trouver du travail en Grande-Bretagne malgré leur statut illégal.

Il a ajouté : « Nous avons de plus en plus de patrouilles. L’argent qui a été promis par le gouvernement britannique à la France est destiné à maintenir ce nombre de patrouilles que nous avons déjà doublé il y a quelques semaines.

Les pêcheurs Matt Coker ont affirmé que les patrouilleurs français semblaient aider les migrants à effectuer des traversées illégales, plutôt que de les arrêter.

Ce fut une période particulièrement chargée pour les traversées des migrants en raison du beau temps et des eaux calmes.

M. Coker a déclaré à la BBC: “Je ne suis pas sûr… que les Français les arrêtent, car ils semblent en quelque sorte les faire passer.”

Le chalutier a déclaré que les trafiquants d’êtres humains ont amélioré leur jeu ces dernières années pour devenir plus sophistiqués.

“Cela a vraiment changé par rapport à ce qu’il était il y a trois ou quatre ans quand tout a commencé”, a-t-il déclaré.

« Avant, ils se rencontraient dans de petites structures gonflables de deux à quatre mètres avec peut-être 10 ou une douzaine de personnes à bord.

« Alors que maintenant ils utilisent de grandes structures gonflables qui transportent 40, 50 parfois 60 personnes. »

Hier, un bébé et plusieurs jeunes enfants faisaient partie des migrants amenés à terre par les équipages des forces frontalières.

Un canot de sauvetage rempli a été vu arriver sur une plage de Dungeness, dans le Kent.

Trois autocars blancs étaient garés à proximité pour emmener les migrants au centre d’accueil de Douvres.

Dan O’Mahoney, commandant de la menace du canal clandestin au Royaume-Uni, a déclaré : « Cette augmentation inacceptable des passages dangereux est due à des gangs criminels et à une augmentation de la migration illégale à travers l’Europe.

« Nous sommes déterminés à cibler les criminels à tous les niveaux, jusqu’à présent, nous avons obtenu près de 300 arrestations, 65 condamnations et empêché plus de 10 000 tentatives de migrants.

« Mais il y a plus à faire. Le nouveau plan du gouvernement pour l’immigration est le seul moyen crédible de réparer le système d’asile défaillant, de briser le modèle commercial des gangs criminels et d’accueillir les gens par des voies sûres et légales.